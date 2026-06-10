Hơn 160 tàu chở dầu mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, IMO cảnh báo không đánh đổi an toàn vì lợi nhuận

Hơn 160 tàu chở dầu vẫn đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư sau hơn 100 ngày kể từ khi xung đột khu vực bùng phát vào cuối tháng 2, trong bối cảnh tình hình an ninh quanh eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hơn 160 tàu chở dầu vẫn đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư sau hơn 100 ngày kể từ khi xung đột khu vực bùng phát vào cuối tháng 2. Ảnh: CCTV

Theo nhật báo hàng hải Lloyd’s List của Anh, mặc dù khoảng một phần tư số tàu chở dầu từng neo đậu trong khu vực đã rời đi trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, tốc độ rút tàu gần đây đã chậm lại đáng kể. Nhiều chủ tàu vẫn duy trì thái độ thận trọng và chưa sẵn sàng đưa tàu đi qua các tuyến hàng hải có nguy cơ cao.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Trung Đông ra thị trường toàn cầu. Các chuyên gia nhận định những rủi ro an ninh kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải biển và quyết định khai thác của các hãng tàu, khiến nhiều phương tiện lựa chọn neo đậu tại các khu vực được đánh giá an toàn hơn để chờ đợi tình hình ổn định.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez bày tỏ lo ngại trước việc một số tàu vẫn tìm cách đi qua eo biển Hormuz trong khi chưa có các đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Trong tuyên bố chính thức, ông nhấn mạnh rằng tình hình khu vực vẫn hết sức bất ổn và chưa đáp ứng các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn hàng hải. Theo người đứng đầu IMO, các thuyền trưởng và doanh nghiệp vận tải biển có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc đánh giá rủi ro theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và an ninh hàng hải trước khi quyết định hành trình.

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez. Ảnh: CCTV

Căng thẳng tại khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2. Kể từ đó, eo biển Hormuz dần rơi vào tình trạng bị siết chặt từ cả hai phía, với việc Iran tăng cường kiểm soát hoạt động qua lại trong khi Mỹ triển khai các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Tehran.

Theo số liệu của IMO, từ cuối tháng 2 đến ngày 9/6 đã ghi nhận 42 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền hoạt động trong khu vực, khiến 11 thuyền viên thiệt mạng. Những diễn biến này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và áp lực đối với thị trường dầu mỏ quốc tế trong thời gian tới.

Vân Bình