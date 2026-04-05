Hơn 1.000 runner đánh thức mùa hè sôi động tại Sầm Sơn

Giải chạy Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh 2026 thành công đã mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao, du lịch sôi động diễn ra trên địa bàn phường Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Các runner chinh phục cung đường chạy tuyệt đẹp ven biển Sầm Sơn.

Sáng 5/4, tại phường Sầm Sơn, giải chạy Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đào tạo kĩ năng Lif Up Academy đã diễn ra sôi động với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên (VĐV).

Giải thu hút hơn 1.000 runner là cộng đồng người dân trên địa bàn cùng những thành viên yêu thích chạy bộ kết hợp du lịch trên cả nước.

Giải chạy năm nay diễn ra thuận lợi với thời tiết mát mẻ, giúp các VĐV duy trì tinh thần hứng khởi suốt hành trình thi đấu, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để các “chân chạy” tự tin sải bước, duy trì nhịp độ ổn định và chinh phục mục tiêu của riêng mình. Các VĐV thi đấu ở các nội dung 3km nam và nữ (từ 5 tuổi trở lên); 5km nam và nữ (từ 5 tuổi trở lên); 10km nam và nữ (từ 10 tuổi trở lên); 21km nam và nữ (từ 16 tuổi trở lên) và 42km nam và nữ (từ 18 tuổi trở lên).

Các cự ly 42km, 21km, 10km khởi động khi ánh bình minh chưa ló rạng.

Ngay từ sáng sớm, khi ánh bình minh còn chưa ló rạng, bãi biển Sầm Sơn đã bắt đầu nhộn nhịp với những bước chạy đầu tiên ở cự ly 42 km và 21 km. Trên các cung đường chạy, các VĐV ở các nội dung đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất Sầm Sơn tươi đẹp khi được chiêm ngưỡng khoảnh khắc trời hửng sáng, chuyển từ đêm sang ngày, nghe tiếng sóng vỗ, tận hưởng gió biển.

Ngoài những khoảnh khắc đầy thử thách trên đường chạy, sự kiện còn mang đến các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí hấp dẫn, góp phần tạo nên một không khí sôi động và đầy màu sắc cho du khách và người dân tham gia.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy trao giải nhất, nhì, ba nội dung 42 km nữ.

Toàn bộ các khâu tổ chức đều được Ban tổ chức thực hiện một cách chỉn chu, tỉ mỉ. Từ những bài tập khởi động kỹ lưỡng, những bảng chỉ dẫn dọc cung đường đến các trạm tiếp nước được đặt xuyên suốt trên đường chạy, hỗ trợ an ninh, y tế luôn sẵn sàng, ... ban tổ chức giải muốn đảm bảo mang đến những trải nghiệm thể thao an toàn, khuyến khích mỗi VĐV bắt đầu chặng đường rèn luyện chạy bộ và lan tỏa lối sống tích cực.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long; Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu trao giải nhất, nhì, ba nội dung 5km nam.

Giải đấu nhằm quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh biển Sầm Sơn nên thơ, trẻ trung và hiện đại; đưa địa danh Sầm Sơn trở thành điểm đến hàng đầu của ngành du lịch biển tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó mang đến cơ hội quảng bá doanh nghiệp địa phương, đặc sản tỉnh nhà thông qua cơ chế hợp tác tài trợ quảng bá trong sự kiện và các sự kiện bên ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Công an tỉnh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đào tạo kĩ năng Lif Up Academy trao giải nội dung 3km nam.

Qua giải vừa tạo sân chơi, vừa là động lực và là nguồn cảm hứng cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bộ môn chạy bộ, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển.

Qua giải góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Giải khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trên các cung đường, trong nụ cười và niềm tự hào của người tham gia. Đây không chỉ là một cuộc đua, mà là hành trình lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy khát vọng bứt phá và tạo dựng kết nối bền vững cho cộng đồng.

Anh Tuân