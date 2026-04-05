Hơn 1.000 runner đánh thức mùa hè sôi động tại Sầm Sơn

Anh Tuân
(Baothanhhoa.vn) - Giải chạy Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh 2026 thành công đã mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao, du lịch sôi động diễn ra trên địa bàn phường Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Giải chạy Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh 2026 thành công đã mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao, du lịch sôi động diễn ra trên địa bàn phường Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Các runner chinh phục cung đường chạy tuyệt đẹp ven biển Sầm Sơn.

Sáng 5/4, tại phường Sầm Sơn, giải chạy Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đào tạo kĩ năng Lif Up Academy đã diễn ra sôi động với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên (VĐV).

Giải thu hút hơn 1.000 runner là cộng đồng người dân trên địa bàn cùng những thành viên yêu thích chạy bộ kết hợp du lịch trên cả nước.

Giải chạy năm nay diễn ra thuận lợi với thời tiết mát mẻ, giúp các VĐV duy trì tinh thần hứng khởi suốt hành trình thi đấu, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để các “chân chạy” tự tin sải bước, duy trì nhịp độ ổn định và chinh phục mục tiêu của riêng mình. Các VĐV thi đấu ở các nội dung 3km nam và nữ (từ 5 tuổi trở lên); 5km nam và nữ (từ 5 tuổi trở lên); 10km nam và nữ (từ 10 tuổi trở lên); 21km nam và nữ (từ 16 tuổi trở lên) và 42km nam và nữ (từ 18 tuổi trở lên).

Các cự ly 42km, 21km, 10km khởi động khi ánh bình minh chưa ló rạng.

Ngay từ sáng sớm, khi ánh bình minh còn chưa ló rạng, bãi biển Sầm Sơn đã bắt đầu nhộn nhịp với những bước chạy đầu tiên ở cự ly 42 km và 21 km. Trên các cung đường chạy, các VĐV ở các nội dung đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất Sầm Sơn tươi đẹp khi được chiêm ngưỡng khoảnh khắc trời hửng sáng, chuyển từ đêm sang ngày, nghe tiếng sóng vỗ, tận hưởng gió biển.

Ngoài những khoảnh khắc đầy thử thách trên đường chạy, sự kiện còn mang đến các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí hấp dẫn, góp phần tạo nên một không khí sôi động và đầy màu sắc cho du khách và người dân tham gia.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy trao giải nhất, nhì, ba nội dung 42 km nữ.

Toàn bộ các khâu tổ chức đều được Ban tổ chức thực hiện một cách chỉn chu, tỉ mỉ. Từ những bài tập khởi động kỹ lưỡng, những bảng chỉ dẫn dọc cung đường đến các trạm tiếp nước được đặt xuyên suốt trên đường chạy, hỗ trợ an ninh, y tế luôn sẵn sàng, ... ban tổ chức giải muốn đảm bảo mang đến những trải nghiệm thể thao an toàn, khuyến khích mỗi VĐV bắt đầu chặng đường rèn luyện chạy bộ và lan tỏa lối sống tích cực.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long; Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu trao giải nhất, nhì, ba nội dung 5km nam.

Giải đấu nhằm quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh biển Sầm Sơn nên thơ, trẻ trung và hiện đại; đưa địa danh Sầm Sơn trở thành điểm đến hàng đầu của ngành du lịch biển tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó mang đến cơ hội quảng bá doanh nghiệp địa phương, đặc sản tỉnh nhà thông qua cơ chế hợp tác tài trợ quảng bá trong sự kiện và các sự kiện bên ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Công an tỉnh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đào tạo kĩ năng Lif Up Academy trao giải nội dung 3km nam.

Qua giải vừa tạo sân chơi, vừa là động lực và là nguồn cảm hứng cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bộ môn chạy bộ, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển.

Qua giải góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Giải khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trên các cung đường, trong nụ cười và niềm tự hào của người tham gia. Đây không chỉ là một cuộc đua, mà là hành trình lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy khát vọng bứt phá và tạo dựng kết nối bền vững cho cộng đồng.

Chủ đề Du lịch Sầm Sơn 2026 - Mùa hè rực rỡ

Tin cùng chuyên mục

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
