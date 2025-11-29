Hơn 1.000 người dân được khám sức khỏe tại Ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày 2025”

Ngày 29/11, tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày 2025”. Chương trình nằm trong chiến dịch cộng đồng “Chọn XANH Cho KHỎE - Vì một Việt Nam thật khỏe” do Manulife tài trợ.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành để tham gia Ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày”.

Ngoài những người lớn tuổi, cựu chiến binh, phần lớn là nhóm trẻ, nhân viên văn phòng, công nhân...

Đội ngũ hơn 70 y, bác sĩ từ các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương đã trực tiếp thăm khám cho người dân.

Tại sự kiện, người dân được khám nội tổng quát, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric...

...khám chuyên khoa và cận lâm sàng (siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, đo mật độ xương, tai mũi họng...).

Đặc biệt, chương trình còn triển khai tầm soát vi khuẩn HP - tác nhân phổ biến gây các bệnh lý dạ dày và chỉ định khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa cho các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, sự kiện năm nay áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đại tràng. Sự hỗ trợ của AI giúp người dân, đặc biệt là nhóm người trẻ hiểu rõ và trực quan hơn về nguy cơ và chủ động theo dõi từ sớm.

Bên cạnh dịch vụ khám bệnh miễn phí, người dân còn được phát thuốc theo đơn...

Bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng và hoạt động thể chất lành mạnh cho người dân tại chương trình.

Bà Lê Thị Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chương trình có ý nghĩa thiết thực bởi không phải ai cũng có điều kiện hoặc thời gian để khám sức khỏe định kỳ. Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Manulife mang Ngày hội Sống khỏe mỗi ngày 2025 đến Thanh Hóa đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không phải bị rào cản chi phí. Chương trình cũng giúp người dân nâng cao ý thức về việc chủ động tầm soát một số bệnh lý nguy hiểm để bảo vệ sức khoẻ của bản thân.

Ở góc độ chuyên môn, các bác sĩ cho biết trong ngày khám tại Thanh Hóa, số lượng người trẻ gặp các vấn đề về tiêu hóa khá cao, phần nào phản ánh thực trạng bệnh tiêu hóa đang trẻ hóa hiện nay. Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết, nhiều người trẻ tại Thanh Hóa chưa từng đi khám tổng quát hoặc sàng lọc tiêu hóa trước đó, dù có triệu chứng kéo dài. Ông nhấn mạnh việc tầm soát sớm giúp thuận lợi trong điều trị, đặc biệt đối với ung thư dạ dày và đại tràng. Đây cũng là lý do việc tầm soát định kỳ ở người trẻ ngày càng được khuyến nghị.

Dịp này, đơn vị tổ chức dành tặng 10 phần quà trị giá 20 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...

...và trao tặng thiết bị cho y tế cơ sở trị giá 32 triệu đồng.

Bà Lê Thị Thịnh, phường Sầm Sơn.

Được biết, Thanh Hóa là địa phương thứ 2 được chọn để tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày" năm 2025. Không chỉ mang đến các suất khám bệnh miễn phí cho cộng đồng, chương trình còn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh từ sớm.

Tô Hà