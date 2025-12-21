Bước tiến trong điều trị bệnh về mắt tại Bệnh viện Mắt Thanh Hoá

Trong bối cảnh các bệnh lý về mắt ngày càng gia tăng, đặc biệt là các bệnh có nguy cơ gây mù lòa nếu không được điều trị kịp thời, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế chuyên khoa đầu ngành của tỉnh. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, trong đó có ghép giác mạc – một trong những kỹ thuật cao nhất trong điều trị bệnh lý về nhãn khoa được xem là dấu mốc quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phẫu thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Đầu tư đồng bộ, tiếp cận công nghệ hiện đại

Những năm gần đây, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây mới với 2 toà nhà cao tầng khang trang, hiện đại, tiện ích. Hệ thống trang thiết bị, máy móc tại bệnh viện liên tục được đầu tư với nhiều hệ thống chuẩn quốc tế như: Hệ thống máy phẫu thuật Phaco, máy laser Yar, máy siêu âm AB, máy xét nghiệm sinh hoá máu, nước tiểu, máy đo khúc xạ tự động; máy đo công suất thuỷ tinh thể IOL Master; chụp cắt lớp võng mạc OCT... giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và hiệu quả điều trị.

Làm chủ kỹ thuật cao – Ghép giác mạc mang lại ánh sáng cho người bệnh

Dấu ấn nổi bật trong những tiến bộ chuyên môn tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa chính là việc triển khai thành công kỹ thuật ghép giác mạc – một trong những kỹ thuật khó và chuyên sâu nhất trong lĩnh vực nhãn khoa. Đây là phương pháp điều trị tối ưu cho các bệnh lý giác mạc nặng như giác mạc bị đục, sẹo, mỏng, hình chóp hoặc tổn thương do chấn thương, nhiễm trùng, viêm loét, bệnh di truyền khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, các phương pháp khác không hiệu quả. Ghép giác mạc nhằm thay thế mô giác mạc bệnh bằng mô khỏe mạnh để khôi phục độ trong suốt và cải thiện thị lực.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép giác mạc cho bệnh nhân.

Việc thực hiện ghép giác mạc đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, môi trường phẫu thuật vô trùng tuyệt đối và đặc biệt là trình độ chuyên môn cao của phẫu thuật viên. Nhờ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trung ương và không ngừng nâng cao tay nghề, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã từng bước làm chủ kỹ thuật này, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho nhiều bệnh nhân từng đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Việc triển khai ghép giác mạc ngay tại tuyến tỉnh không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao một cách kịp thời mà còn giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị cho người dân.

Là một trong những bệnh nhân được ghép giác mạc thành công tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, bà Lê Thị T (sinh năm 1972, phường Đông Sơn) không giấu được xúc động nói về hành trình tìm lại ánh sáng của mình. “Tôi bị loạn dưỡng giác mạc do di truyền khiến mắt mờ dần từ nhiều năm nay, sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn. Tôi cứ nghĩ chắc phải sống chung với cảnh mù lòa. Nhưng sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thăm khám, tư vấn và thực hiện ghép giác mạc sau khi được hỗ trợ giác mạc từ ngân hàng mắt của Bệnh viện Mắt Trung ương, đến nay thị lực đã cải thiện rõ rệt. Tôi thực sự biết ơn các y bác sĩ, nhờ họ mà tôi có thể tìm lại ánh sáng”, Bà T chia sẻ.

Nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý chuyên sâu

Song song với ghép giác mạc, bệnh viện cũng triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu, phức tạp trong lĩnh vực nhãn khoa, giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Trong đó, nổi bật như: Phẫu thuật Phaco; phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bong võng mạc; phẫu thuật ghép giác mạc; phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân; phẫu thuật Phaco tách góc tiền phòng trên mắt glocom; điều trị các bệnh lý về mắt có liên quan đến đái tháo đường, các bệnh về võng mạc, hoàng điểm, tĩnh mạch bằng ứng dụng tác dụng của tiêm nội nhãn Lucentis.

Bệnh nhân được chăm sóc, điều trị sau phẫu thuật.

Công tác sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm gây suy giảm thị lực không hồi phục cũng được chú trọng, giúp nhiều bệnh nhân được can thiệp kịp thời, bảo tồn thị lực lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đội ngũ y bác sĩ tận tâm, không ngừng học hỏi

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công là đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm với người bệnh. Bệnh viện thường xuyên cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu, hội thảo khoa học; tham dự các lớp tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong và ngoài nước; mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy và chuyển giao các kỹ thuật chuyên môn; thế hệ trước trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau. Các y bác sĩ chủ động tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị nhãn khoa.

Chính sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm đã giúp bệnh viện từng bước khẳng định uy tín, trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt.

Hướng tới chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa còn tích cực triển khai các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi, học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống các bệnh lý về mắt.

Bà Hà Thị Hiền, xã Quảng Chính chia sẻ sau khi được khám sàng lọc về mắt tại cộng đồng: “Rất là may Bệnh viện Mắt Thanh Hoá về tận địa phương khám bệnh miễn phí. Tôi đã đi khám mới phát hiện bị võng mạc đái tháo đường ở giai đoạn đầu. Được bác sĩ chỉ định theo dõi và điều trị nội khoa bằng thuốc".

Bệnh viện Mắt Thanh Hoá khám tầm soát các bệnh về mắt tại cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Trịnh Văn Lâm, Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa khẳng định: “Việc làm chủ các kỹ thuật cao là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên môn của bệnh viện. Chúng tôi xác định tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc mắt tốt nhất cho người dân".

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lý về mắt trong cộng đồng, nhất là các bệnh có nguy cơ gây mù lòa, qua đó góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Thuỳ Dung