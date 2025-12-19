Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nhi hiện đại, an toàn, thân thiện

Chiều 19/12, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế, dịch bệnh và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vai trò là bệnh viện nhi tuyến cuối của tỉnh, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa, phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, từ ngày 1/11/2024 đến 31/10/2025, bệnh viện đã tiếp nhận 211.990 lượt khám bệnh, đạt 105,9% kế hoạch; điều trị nội trú cho 62.365 lượt bệnh nhi, công suất sử dụng giường bệnh đạt 109,8%. Thời gian điều trị trung bình giảm còn 5,8 ngày, tỷ lệ chuyển tuyến duy trì ở mức thấp 1,3%, khẳng định hiệu quả điều trị và năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Cùng với việc duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã triển khai 9 kỹ thuật mới và kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật khó như hạ thân nhiệt chỉ huy, phẫu thuật điều trị xuất huyết não ở trẻ em, lọc màng bụng chu kỳ, phẫu thuật nội soi tái tạo hệ thống truyền âm... góp phần giảm chuyển tuyến, giúp nhiều bệnh nhi được điều trị hiệu quả ngay tại tỉnh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn được triển khai chủ động, đồng bộ. Trong năm 2025, bệnh viện đã tổ chức thu dung, điều trị an toàn cho hàng nghìn bệnh nhi mắc các bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, RSV, COVID-19, cúm A... không để xảy ra dịch chồng dịch hay lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chính thức được công nhận đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử, trở thành một trong những đơn vị y tế tiên phong về chuyển đổi số trong ngành y tế tỉnh. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến tiếp tục được quan tâm.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo được duy trì hiệu quả. Bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng nghìn suất quà, suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa hình ảnh một bệnh viện thân thiện, nhân văn, vì trẻ em.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nhi hiện đại, an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em trong tình hình mới.

Tô Hà