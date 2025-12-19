Cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nặng bằng kỹ thuật dẫn lưu não thất

Không phải trải qua cuộc đại phẫu mở hộp sọ lấy máu tụ, giảm áp lực nội sọ với nhiều nguy cơ, một bệnh nhân bị xuất huyết não - tràn máu não thất mức độ nặng đã được cứu sống bằng phương pháp đặt dẫn lưu não thất ra ngoài tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Đây là ca bệnh xuất huyết não đầu tiên được can thiệp bằng kỹ thuật chuyên sâu này tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực điều trị các ca bệnh đột quỵ nguy kịch.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp tối thiểu đặt dẫn lưu não thất ra ngoài cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là nam, 55 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, đang bóp bóng thở qua ống nội khí quản.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy xuất huyết não - tràn máu lan rộng toàn bộ hệ thống não thất, não thất hai bên giãn lớn, đường kính ngang khoảng 20mm.

Đây là một trong những thể bệnh nặng nhất của xuất huyết não, với nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ đọc phim chụp CT của bệnh nhân.

Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa. Dưới sự chủ trì của Bác sĩ CKII Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện và Bác sĩ Lê Trọng Thuận - Trưởng đơn nguyên Đột quỵ não, ê-kíp thống nhất áp dụng kỹ thuật ngoại khoa can thiệp tối thiểu: đặt dẫn lưu não thất ra ngoài, thay vì đại phẫu mở hộp sọ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi và điều trị tích cực.

Bác sĩ Lê Trọng Thuận, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ não, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết: “Dẫn lưu não thất ra ngoài (EVD) là kỹ thuật chuyên sâu, giúp giảm nhanh áp lực nội sọ, hạn chế tổn thương não thứ phát, đặc biệt hiệu quả trong các trường hợp xuất huyết não - não thất nặng, vốn có tỷ lệ tử vong cao. Thành công của ca bệnh thật sự là một nỗ lực rất lớn của cả ê-kíp".

Nhờ sự can thiệp kịp thời cùng quá trình chăm sóc, điều trị sát sao của đội ngũ y bác sĩ, chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Sau 10 ngày cấp cứu, điều trị tích cực, chiều nay 19/12, bệnh nhân đã được xuất viện.

Bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện.

Ngay sau thành công của ca bệnh đầu tiên bị xuất huyết não nặng được can thiệp tối thiểu bằng phương pháp đặt dẫn lưu não thất ra ngoài, một bệnh nhân khác bị xuất huyết não cũng vừa được can thiệp bằng phương pháp này tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực và đang phục hồi tốt.

Thuỳ Dung