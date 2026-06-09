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Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi khu vực III

Lê Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/6, tại xã Triệu Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi (lần thứ I) năm 2026, khu vực III.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi khu vực III

Ngày 9/6, tại xã Triệu Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi (lần thứ I) năm 2026, khu vực III.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi khu vực III

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Sau gần 2 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong việc phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Trước yêu cầu bảo đảm ANTT ngày càng cao, nhất là khi cả nước đang thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Hội thi là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; đồng thời tạo cơ hội để các đội thi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn; góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi khu vực III

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Tham gia hội thi tại khu vực III, 8 đội đã cùng nhau tranh tài ở 3 phần thi: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống.

Các phần thi được sân khấu hóa sinh động, gắn với thực tiễn công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở như Hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền pháp luật...

Qua từng phần thi, các đội không chỉ thể hiện sự hiểu biết kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, mà còn thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý tình huống sát thực tiễn, đem lại hiệu quả cao.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi khu vực III

Đội thi thuộc khu vực III tham gia hội thi.

Các đội giành giải Nhất và giải Nhì của vòng thi khu vực sẽ được lựa chọn để tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.

Lê Quỳnh

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Từ khóa:

#ANTT #Triệu Sơn #công an

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