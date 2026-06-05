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7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/6, tại phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026, khu vực II.

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Sáng 5/6, tại phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026, khu vực II.

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc hội thi.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng được bố trí tại thôn, bản, tổ dân phố; giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã trong nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, giải quyết mâu thuẫn, tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tuần tra bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã giữ gìn ANTT, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên được tổ chức, có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đây cũng là dịp để đánh giá kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Để hội thi đạt được kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đội tham gia dự thi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, bình tĩnh, chấp hành nghiêm quy chế; thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong từng phần thi, coi đây là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tại địa bàn cơ sở. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, công tâm, chính xác, đúng quy chế.

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 7 đội thi đến từ khu vực II, tranh tài ở 3 phần thi: Tài năng; Kiến thức; Xử lý tình huống; Hùng biện.

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Phần thi chào hỏi của các đội tham gia dự thi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, các đội thi đã mang đến hội thi những phần thi chất lượng, sát với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống được các đội chuẩn bị công phu, nội dung sát thực tế. Thành viên các đội không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cơ sở mà còn có khả năng ứng biến linh hoạt, có sức thuyết phục cao trong giải quyết từng tình huống cụ thể.

Đội thi đoạt giải nhất và giải nhì sẽ được lựa chọn để tham gia hội thi chung kết cấp tỉnh.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#ANTT #cơ sở #tham gia #lực lượng #công an tỉnh Thanh Hóa #Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #An ninh trật tự #phường Hạc Thành #Giám đốc Công an tỉnh #Sắp xếp tổ chức bộ máy

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