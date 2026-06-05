7 đội so tài tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Sáng 5/6, tại phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026, khu vực II.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc hội thi.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng được bố trí tại thôn, bản, tổ dân phố; giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã trong nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, giải quyết mâu thuẫn, tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tuần tra bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã giữ gìn ANTT, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.