Sôi nổi Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I

Hội thi không chỉ là sân chơi để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn dân cư mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tình hình mới.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi.

Sáng 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026, khu vực I tại xã Ngọc Lặc.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia Hội thi có 8 đội tranh tài ở 4 phần thi: Tài năng; Kiến thức; Xử lý tình huống và Hùng biện.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh nhấn mạnh: “Hội thi có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo ANTT ở cơ sở; đồng thời là dịp để đánh giá kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt nhấn mạnh: Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, triển khai chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, yêu cầu bảo đảm ANTT từ cơ sở ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong quản lý địa bàn, nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.

Phần thi Chào hỏi của đội thi số 01.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, các đội thi đã mang đến hội thi những phần thi chất lượng, sát với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống được các đội chuẩn bị công phu, nội dung sát thực tế. Thành viên các đội không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cơ sở mà còn có khả năng ứng biến linh hoạt, có sức thuyết phục cao trong giải quyết từng tình huống cụ thể.

Các đội thi thực hiện phần thi Kiến thức.

Quang cảnh tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn đội thi đoạt giải nhất, giải nhì để tham gia hội thi chung kết cấp tỉnh.

Thanh Hóa hiện có 4.351 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 13.053 thành viên. Đây là lực lượng rộng khắp, có mặt tại từng thôn, bản, tổ dân phố, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và hỗ trợ xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Linh Hương