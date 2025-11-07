Hội thảo phản biện chính sách đột phá hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 7/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học phản biện dự thảo Nghị quyết “Chính sách đột phá hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

Toàn cảnh hội thảo khoa học.

Tại hội thảo, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã trình bày báo cáo nghiên cứu đề dẫn, tổng hợp từ dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan do Sở KH&CN gửi đến, cùng với ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia.

Báo cáo khẳng định sự cần thiết của việc ban hành chính sách nhằm tạo động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành chính sách. Các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tên gọi, mục tiêu và nội dung của chính sách; đồng thời đề xuất những nội dung cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu cho rằng, cần rà soát và cập nhật hệ thống căn cứ pháp lý mới được ban hành trong năm 2025 như Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội, các Nghị định liên quan đã được Chính phủ ban hành để đảm bảo tính thống nhất và hợp pháp.

Bên cạnh đó, các ý kiến phản biện đi sâu phân tích, góp ý cụ thể đối với 4 nhóm chính sách trọng tâm trong dự thảo gồm: hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; hỗ trợ hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học; hỗ trợ tác giả có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín và hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Hội đồng phản biện cũng nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn lực, tinh gọn thủ tục hành chính và nâng cao tính khả thi trong triển khai thực hiện.

Các đại biểu đề nghị rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, chuyển sang hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, giảm bớt các yêu cầu bản sao công chứng, đồng thời bổ sung quy định về xung đột lợi ích trong hội đồng thẩm định và tăng cường giám sát, đánh giá định kỳ sau khi chính sách được ban hành.

Về nguồn lực thực hiện, cần làm rõ khả năng cân đối ngân sách, bổ sung nguồn chi ngoài sự nghiệp khoa học, đồng thời nghiên cứu, so sánh với chính sách hỗ trợ của các địa phương khác để có căn cứ điều chỉnh phù hợp.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung bảng thống kê so sánh mức hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng giữa các tỉnh, qua đó giúp HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định hợp lý.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Nghị quyết chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trần Hằng