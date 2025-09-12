Hội thảo khoa học Quốc tế: “Can thiệp Tim mạch chuyên sâu”

Chiều 11/9/2025, tại Khách sạn Mường Thanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Can thiệp tim mạch chuyên sâu”. Khoảng 200 đại biểu là các chuyên gia tim mạch trong nước và quốc tế, đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo các bác sĩ đến từ các Bệnh viện công lập, Bệnh viện tư nhân trong tỉnh và một số tỉnh bạn tham dự hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

BSCKII Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, BSCKII Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: Hội thảo là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế như những đột phá chiến lược trong giai đoạn mới. Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn vào tháng 5/2025, bệnh viện rất vinh dự được đón đoàn chuyên gia trực tiếp sang làm việc, giảng dạy và chuyển giao kỹ thuật. Đây là cơ hội quý báu để đội ngũ bác sĩ của Thanh Hóa tiếp cận những tiến bộ hàng đầu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân.

Chương trình hội thảo diễn ra với nhiều báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia tim mạch hàng đầu của Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc), Viện Tim mạch Denver (Hoa Kỳ) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tiêu biểu là “Kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng” do TS.BS Cai Binni – Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn, Trung Quốc chia sẻ; “Chiến lược nâng cao trong xử trí tổn thương động mạch vành vôi hoá nặng: Vai trò bơm xung mảng xơ vữa (IVL)” do TS.BS Ye Tao – Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn, Trung Quốc trình bày. Cùng với đó là chuyên đề “Ứng dụng nguồn năng lượng từ PFA trong điều trị rối loạn nhịp phức tạp” của TS.BS Sri Sundaram – Trung tâm Tim mạch Denver, Hoa Kỳ; “Can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá: Hiện tại và định hướng tương lai” do TS.BS Lê Thế Anh, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trình bày.

Tại các phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi, tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh và ứng dụng IVL trong điều trị tổn thương động mạch vành phức tạp.

Trước đó, trong 2 ngày làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn đã trực tiếp hướng dẫn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công 4 ca bệnh khó: Đặt máy tạo nhịp bó nhánh (LBBP) cho 1 bệnh nhân và áp dụng kỹ thuật IVL (Intravascular Lithotripsy) trong điều trị tổn thương động mạch vành phức tạp cho 3 bệnh nhân.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện trao quà kỷ niệm cho các báo cáo viên đến từ Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn.

Hội thảo khoa học Quốc tế “Can thiệp tim mạch chuyên sâu” không chỉ là diễn đàn để cập nhật kiến thức mới mà còn là cầu nối hợp tác, mở ra cơ hội để đội ngũ y bác sĩ Thanh Hoá tiếp cận những tiến bộ hàng đầu của y học thế giới. Thành công của sự kiện đã khẳng định quyết tâm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong việc vươn lên trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực, nơi người bệnh được thụ hưởng những thành tựu hiện đại nhất của ngành tim mạch ngay tại quê hương mình.

Tô Hà