Hội nghị thượng đỉnh G7 có thể không ra Tuyên bố chung do bất đồng nội bộ

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhiều khả năng sẽ không ban hành tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Evian (Pháp) từ ngày 15-17/6, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều khác biệt giữa Mỹ và các thành viên còn lại.

G7 dự kiến sẽ không đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian, Pháp từ ngày 15-17/6, nhằm tránh để lộ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và những thành viên khác. Ảnh: Reuters.

Theo Nikkei Asia, nhiều quan chức tham gia đàm phán cho biết tiến trình xây dựng một tuyên bố chung toàn diện hầu như không đạt được bước tiến đáng kể. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp G7 không thể đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh.

Thay vào đó, G7 dự kiến công bố các văn kiện riêng theo từng lĩnh vực nhằm duy trì phối hợp giữa các thành viên. Các nội dung được ưu tiên gồm bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, tăng cường ổn định nguồn tài nguyên chiến lược và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Hội nghị cũng được cho là sẽ thảo luận các điểm nóng địa chính trị, trong đó có xung đột liên quan Iran và tình hình tại eo biển Hormuz.

Pháp, nước giữ vai trò Chủ tịch G7 năm nay, dự kiến mời một số quốc gia ngoài nhóm như Hàn Quốc, Ấn Độ, Kenya và Brazil tham dự, nhằm thể hiện nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế rộng hơn dù chưa đạt được đồng thuận chung trong nội khối.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu bên lề cuộc họp Bộ trưởng Tài chính G7 ngày 19/5, khi Pháp giữ chức Chủ tịch G7 năm nay. Ảnh: Nikkei Asia.

Một số nguồn tin trước đó cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng cân nhắc mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị, song khả năng này hiện không còn được ưu tiên. Thay vào đó, Paris đang xem xét tổ chức một cuộc họp trực tuyến trước thềm hội nghị với quan chức cấp cao nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, để trao đổi về các mất cân đối kinh tế toàn cầu.

Việc không đạt được tuyên bố chung được đánh giá sẽ tiếp tục phản ánh những khác biệt trong nội bộ G7, gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

Thanh Giang

Nguồn: Nikkei Asia.