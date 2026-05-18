Hội nghị tài chính G7 đối mặt thách thức chia rẽ thương mại toàn cầu

Ngày 18/5 Các bộ trưởng tài chính Nhóm G7 bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại Paris trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn và căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa các nền kinh tế lớn. Hội nghị diễn ra ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, vốn không đạt được nhiều đột phá kinh tế đáng kể dù hai bên duy trì đối thoại ngoại giao.

Ảnh: The Straits Times

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp là vấn đề mất cân đối kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho rằng mô hình tăng trưởng hiện nay đang bộc lộ nhiều rủi ro khi Trung Quốc duy trì mức tiêu dùng thấp, Mỹ phụ thuộc mạnh vào tiêu dùng trong nước, còn châu Âu đầu tư chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế. Theo ông Roland Lescure, những xu hướng này đang làm gia tăng căng thẳng thương mại và có thể gây biến động lớn trên các thị trường tài chính quốc tế.

Giới chức Pháp nhận định chỉ cần các bên đạt được đồng thuận rằng mọi nền kinh tế lớn đều có trách nhiệm trong việc xử lý mất cân đối thương mại và dòng vốn toàn cầu cũng đã được xem là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng phía Mỹ có thể không sẵn sàng chia sẻ quan điểm này.

Một chiếc xe tải chở container của Maersk tại bến APM Terminals thuộc cảng Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Reuters

Ngoài thương mại, các bộ trưởng tài chính G7 cũng dự kiến thảo luận về tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nhật Bản và Anh được cho là đặc biệt quan tâm đến biến động trên thị trường trái phiếu và nguy cơ lạm phát gia tăng do áp lực chuỗi cung ứng.

Một chủ đề khác được chú ý là chiến lược giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược và đất hiếm từ Trung Quốc. Các nước G7 đang thúc đẩy phối hợp nhằm xây dựng chuỗi cung ứng thay thế phục vụ ngành xe điện, năng lượng tái tạo và công nghiệp quốc phòng. Dù vậy, giới phân tích nhận định đây vẫn là mục tiêu dài hạn và hiện chưa có sự thống nhất hoàn toàn về cách triển khai giữa các nước thành viên.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters