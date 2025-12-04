Hội nghị quân chính năm 2025

Chiều ngày 04/12, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị quân chính năm 2025 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường. Công tác phối hợp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 79.248 ngày công tham gia di dời 87.458 nhân khẩu, hỗ trợ 5 tấn lương khô, 1.850 thùng mì tôm, 2.000 thùng nước lọc. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy được duy trì có nền nếp, chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo sự ổn định và có bước chuyển biến mới trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và chỉ đạo của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Quân khu về điều chỉnh, sắp xếp tổ chức quân sự địa phương; toàn tỉnh đã giải thể 26 Ban CHQS cấp huyện, thành lập 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, 166 Ban CHQS cấp xã, tiếp nhận và thành lập Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh, đến nay các đơn vị sau khi thành lập mới hoạt động cơ bản hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính đạt kết quả tốt, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện; triển khai thực hiện chính sách hậu phương quân đội; công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; đối ngoại quốc phòng được tăng cường...

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trên các mặt công tác trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc mừng, biểu dương những kết quả của Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2026, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tham mưu tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ và Dự bị động viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Đồng thời, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình trên biên giới, các khu kinh tế, công nghiệp và địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu xử lý, không để phát sinh “điểm nóng”. Bộ CHQS tỉnh cần xây dựng phương án ứng phó, bố trí lực lượng phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất ngờ xảy ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị triển khai hiệu quả các quy hoạch, dự án liên quan đến công trình chiến đấu, đường tuần tra biên giới; phối hợp lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và quân tình nguyện hy sinh tại Lào; duy trì tốt công tác đối ngoại quân sự với tỉnh Hủa Phăn (Lào), góp phần giữ gìn biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Cờ thi đua của Quân khu 4 cho các tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, năm 2025.

Đại diện chỉ huy Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao Cờ thi đua của Quân khu 4; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các tập thể có thành tích xuất sắc; trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Lê Hợi