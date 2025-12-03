Hội LHPN tỉnh trao quà và “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra vào ngày 10 và 11/12), Hội LHPN tỉnh tổ chức trao tặng 150 suất quà và 3 “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, kiểm tra tiến độ xây nhà cho hội viên xã Lương Sơn.

Hội LHPN tỉnh đã vận động nguồn kinh phí, tổ chức trao tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng để trao tặng hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn tại các xã: Quan Sơn, Phú Lệ, Thiệu Tiến...

Đặc biệt, trong dịp này, Hội trao tặng 3 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các xã: Quan Sơn, Thường Xuân và Lương Sơn, mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm và trao quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng, chia sẻ yêu thương của tổ chức Hội Phụ nữ, các nhà hảo tâm. Đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Hội LHPN trao 10 suất quà cho trẻ mồ côi khó khăn xã Thiệu Tiến.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã cơ bản hoàn thành. Các cấp hội và hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về đại hội.

Lê Hà