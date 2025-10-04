Hội Chữ thập đỏ trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 04/10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi và Làng trẻ SOS nhân dịp Tết Trung thu năm 2025.

Hội CTĐ tỉnh và Câu lạc bộ “Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn” trao quà cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Hội CTĐ tỉnh và Câu lạc bộ “Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn” (Hà Nội) đã đến thăm và trao 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trao 20 suất quà cho trẻ em ở Làng trẻ SOS.

Tổng trị giá các suất quà là hơn 38 triệu đồng, do Câu lạc bộ “Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn” quyên góp, hỗ trợ.

Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Câu lạc bộ “Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn” trao quà cho trẻ em tại Làng trẻ SOS Thanh Hóa.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Quỳnh Chi