Hỗ trợ xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh sau bão số 10

Sau bão số 10 (bão Bualoi), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt. Để đảm bảo người dân có nguồn nước sạch sinh hoạt, chủ động phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức đoàn công tác hỗ trợ xử lý môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại một số địa phương.

Trạm Y tế Ngọc Lặc vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, sau mưa bão, một số xã như Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Minh Sơn... bị ngập lụt, cô lập, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.

Trên địa bàn các xã thuộc Trung tâm quản lý có 2 trạm y tế ngập sâu cùng với hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Trung tâm Y tế Ngọc Lặc cũng bị ngập lụt khiến nhiều trang thiết bị, máy móc hư hỏng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ngọc Lặc hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Tại các địa phương nước đã rút, công tác xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đang được cán bộ Trung tâm Y tế Ngọc Lặc và các trạm y tế cùng các đoàn thể địa phương triển khai thực hiện với phương châm “nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường đến đó” để phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời Trung tâm tiếp tục tăng cường cán bộ xuống các trạm y tế hỗ trợ xử lý môi trường, nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân, duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh sau mưa bão.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp 50kg CloraminB và 5.000 viên Aquatabs khử khuẩn nước cho Trung tâm Y tế Ngọc Lặc.

Giám sát thực tế tại cơ sở, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Bình Yên đề nghị Trung tâm Y tế Ngọc Lặc tiếp tục cử cán bộ cùng với các trạm y tế hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đồng thời, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình ngập lụt để có giải pháp ứng phó với các loại dịch bệnh có thể bùng phát trên địa bàn, nhất là một số dịch bệnh thường gặp sau lũ lụt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp 50kg CloraminB và 5.000 viên Aquatabs khử khuẩn nước để Trung tâm Y tế Ngọc Lặc điều phối cho các địa phương, chủ động xử lý nguồn nước, phun khử trùng khi có dịch bệnh xảy ra.

Tô Hà