Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Với tinh thần khó khăn đến đâu tháo gỡ đến đó, các địa phương trong tỉnh đang tích cực hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai.

Người dân được hướng dẫn cụ thể các thủ tục hành chính khi đến giao dịch tại Trung tâm PVHCC phường Trúc Lâm.

Trên địa bàn phường Trúc Lâm có tới 32 dự án đang được triển khai thực hiện, trong đó có nhiều dự án lớn phải giải phóng mặt bằng như: Dự án đường sắt Bắc - Nam; Dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng, Dự án Điện năng lượng mặt trời... với tổng diện tích đất phải thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng hơn 500ha.

Trong bối cảnh có nhiều biến động về đất đai và yêu cầu cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau sáp nhập, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Trúc Lâm đã bố trí đủ người làm việc, tiếp nhận hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực để phục vụ người dân ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Bà Lê Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Trúc Lâm cho biết: “Đất đai là lĩnh vực khá phức tạp, cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều TTHC. Dù trong quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc do trước đây có tình trạng cấp sổ đỏ trùng diện tích đất, thói quen của người dân cũng như quy định về quy trình, thời gian giải quyết TTHC... Song trên tinh thần khó khăn đến đâu tháo gỡ đến đó, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) khu vực Nghi Sơn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các TTHC cần thiết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Người dân phấn khởi và đánh giá cao sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc chủ động gỡ khó, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, giảm phiền hà cho người dân trong quá trình giải quyết TTHC. Đối với những trường hợp khó, phức tạp, Chủ tịch UBND phường phải thông báo, hẹn lịch, trực tiếp làm việc với người dân để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền giải quyết, trung tâm sẽ giúp người dân đặt lịch với VP ĐKĐĐ khu vực Nghi Sơn, đồng thời thông báo cho người dân các thủ tục, giấy tờ cần thiết để người dân không phải đi lại nhiều lần".

Tính đến đầu tháng 4/2026 phường Trúc Lâm có 1.988 thửa đất đã được rà soát, chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật biến động thông tin chủ sử dụng và số hóa, đạt gần 94%. Phường đang tích cực phối hợp với VP ĐKĐĐ khu vực Nghi Sơn để hiệu chỉnh số liệu, thông tin các thửa đất trên hệ thống, kết nối, chia sẻ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tại Trung tâm PVHCC xã Hoằng Phú, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 5 - 7 bộ hồ sơ liên quan đến đất đai... Để hạn chế tình trạng quá tải và giảm thời gian chờ đợi, trung tâm đã bố trí riêng khu vực tiếp nhận và tư vấn đối với lĩnh vực đất đai.

Bà Lê Thị Xuân, công chức Trung tâm PVHCC xã Hoằng Phú phụ trách lĩnh vực đất đai - nông nghiệp - môi trường cho biết: “Việc phân luồng ngay từ khâu đầu giúp người dân được hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết. Nhờ đó, hạn chế trường hợp phải đi lại nhiều lần do thiếu giấy tờ hoặc kê khai chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin với VP ĐKĐĐ khu vực Hoằng Hóa để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài”.

Trong bối cảnh nhu cầu giải quyết TTHC đất đai gia tăng, áp lực đối với cơ quan chuyên môn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự chủ động, tăng cường phối hợp liên thông giữa các đơn vị và tập trung vào khâu hướng dẫn ban đầu, mục tiêu phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn đang từng bước được hiện thực hóa.

Từ đầu năm đến nay, VP ĐKĐĐ Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý trên Hệ thống Dịch vụ công của văn phòng 117.492 hồ sơ về đăng ký cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tiếp nhận 53.848 hồ sơ đề nghị lập bản trích lục, trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ đăng ký biến động đất đai.

Với phương châm không ngừng đổi mới, chú trọng cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đất đai, VP ĐKĐĐ Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp cụ thể như: Chỉ đạo các chi nhánh VP ĐKĐĐ bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, hướng dẫn, tư vấn miễn phí cho công dân khi đến làm các TTHC về đăng ký, cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi giải quyết của chi nhánh. Đặc biệt, khi có yêu cầu của UBND cấp xã, các chi nhánh VP ĐKĐĐ phải bố trí cán bộ xuống trực tiếp hỗ trợ, kể cả vào ngày nghỉ, nhằm kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý hồ sơ, bảo đảm phục vụ tốt cho người dân và tổ chức.

VP ĐKĐĐ Thanh Hóa cũng tổ chức xây dựng các video hướng dẫn TTHC, đăng tải trên trang thông tin điện tử và kênh Youtube, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân thực hiện TTHC thuận lợi.

Bên cạnh đó, VP ĐKĐĐ Thanh Hóa đã tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Quyết định số 899/QĐ-SNNMT (đối với 4 TTHC thực hiện “làn xanh”) và Quyết định số 1403/QĐ-UBND (đối với 19 TTHC); phối hợp với Thuế Thanh Hóa và Trung tâm PVHCC tỉnh hoàn thiện kết nối liên thông thuế điện tử thông qua phần mềm VNPT iLIS để minh bạch, công khai trong giải quyết TTHC; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm PVHCC tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết lập lại các tài khoản, nâng cấp các phần mềm, hệ thống thông tin bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phù hợp với chủ trương phân luồng “làn xanh” hồ sơ trong giải quyết công việc nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan được thông suốt; sắp xếp lại quy trình nội bộ theo hướng rõ người, rõ việc cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót...

Với những giải pháp cụ thể, sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm, không chỉ giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, mà còn thể hiện quyết tâm của các địa phương, cơ quan chức năng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bài và ảnh: Linh Hương