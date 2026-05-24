Lan tỏa những điển hình học và làm theo Bác ở phường Đông Quang

Với nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại Đảng bộ phường Đông Quang đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Quang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trên cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Phú, cô Lê Thị Vân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, là tấm gương để tập thể sư phạm noi theo. Cô Vân chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm bản thân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của nhà trường. Đặc biệt, trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tôi đã quyết liệt chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho các em học sinh. Đây là cách làm thiết thực, góp phần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những kết quả rõ nét trong sự nghiệp “trồng người” tại địa phương”.

Điểm nhấn nổi bật dưới sự “chèo lái” của cô Vân là công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Hiện 100% cán bộ, giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; mô hình chuyển đổi số của nhà trường trở thành điểm sáng được nhân rộng trên địa bàn và toàn tỉnh, đồng thời là nơi tổ chức tập huấn của UBND phường Đông Quang. Cùng với đó, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống qua nhiều hoạt động trải nghiệm như “Tết nhân ái - Chia sẻ yêu thương”, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái. Nhờ đó, chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, học sinh đoạt giải cao các cấp, nhiều năm có học sinh đỗ Trường THPT chuyên Lam Sơn và đạt thủ khoa vào lớp 10 THPT.

Cùng với ngành giáo dục, Công an phường Đông Quang có nhiều cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Nổi bật là mô hình “Con nuôi Cảnh sát khu vực” ra mắt ngày 17/4/2026, nhận đỡ đầu 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhân văn sâu sắc. Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất- Gần dân nhất” được triển khai hiệu quả, 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện. Đơn vị cũng tham mưu UBND phường triển khai công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng thông qua các mô hình, quyết định liên quan. Hiện nay, Công an phường đã trực tiếp quản lý, giúp đỡ 34 trường hợp chấp hành xong án phạt tù và 6 trường hợp đặc xá; đồng thời rà soát nhu cầu của 37 cá nhân để hỗ trợ 5 trường hợp vay vốn theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và 2 trường hợp học nghề. Những việc làm đậm tính nhân văn này đã giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm và tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy phường Đông Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của chỉ thị. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó các đồng chí đảng ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm trước và gương mẫu học tập, làm theo Bác; đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW luôn gắn với thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phong trào xây dựng mô hình, việc làm điển hình trên các lĩnh vực. Theo đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều xây dựng mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Đông Quang. Qua đó, tạo động lực để các tập thể, cá nhân không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và sự phát triển chung của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê