MTTQ xã Thiệu Hóa thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua

Xã Thiệu Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thiệu Nguyên, Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Long và thị trấn Vạn Hà. Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, MTTQ xã đã sâu sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hội viên CCB xã Thiệu Hóa tham gia dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

MTTQ xã đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố về tổ chức, trong đó chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nâng cao năng lực công tác, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua các tổ chức thành viên, hội, đoàn thể, Ban công tác mặt trận khu dân cư (KDC), các phong trào TĐYN, các CVĐ được MTTQ triển khai sâu rộng đến từng cơ sở trên địa bàn.

Bác Nguyễn Thị Sinh, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 2, cho biết: "Để thực hiện hiệu quả, Ban công tác mặt trận đã cụ thể hóa các chương trình hành động của MTTQ xã thành các kế hoạch chi tiết, bám sát thực tiễn KDC. Trọng tâm là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, gắn tuyên truyền với hành động thiết thực, tập trung mọi nguồn lực để bứt phá toàn diện, phấn đấu năm 2026 khu phố 2 hoàn thành các tiêu chí khu phố kiểu mẫu”.

Các CVĐ, phong trào TĐYN, trọng tâm là CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể vận động người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Các hương ước, quy ước tại KDC được triển khai nghiêm túc nhằm xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục và bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là các quy định về tổ chức tang lễ và tiệc cưới, tân gia.

Đặc biệt, nhằm lan tỏa tình yêu thương, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng, củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền, MTTQ và phát huy tinh thần tình nguyện trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, cải tạo cảnh quan xây dựng KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, từ tháng 4/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần nhân ái” và phong trào "Ngày thứ bảy xanh - chung tay XDNTM”, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã NTM...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa, Hoàng Thị Phúc cho biết: Thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần nhân ái”, vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, các thành viên mặt trận cùng đại diện thôn sẽ bố trí thăm hỏi, động viên tinh thần, trao tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt, quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân và tổ chức các hoạt động quét dọn nhà cửa, giặt chăn màn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường dây điện, cùng người già trò chuyện, nấu bữa cơm nghĩa tình... cho 2 - 3 gia đình ở 1 hoặc 2 thôn. Trong đó, ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Sau 2 tháng triển khai, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thăm hỏi, động viên, tặng quà 11 người già có hoàn cảnh neo đơn trong xã. Việc thăm hỏi, tặng quà kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp với hoàn cảnh; công tác vận động, tiếp nhận và phân phối quà tặng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định đã tạo sức lan tỏa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản tại KDC như: “KDC đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường tự quản”, “Trồng hoa, cây xanh thay thế cỏ dại”... góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được Ủy ban MTTQ xã triển khai hiệu quả. Năm 2025, CVĐ “Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ Nhân dân Cuba, Nhân dân bị bão lụt, ủng hộ xét nghiệm ADN xác định thân nhân liệt sĩ... được thực hiện sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực xã hội với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Thực hiện CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ được hơn 1,5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”; tiếp nhận và phân bổ 3,04 tỷ đồng hỗ trợ 38 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã (năm 2025) chỉ còn 0,15%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới MTTQ xã Thiệu Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào TĐYN, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Phan Nga