Bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Chiều 24/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã.

Quang cảnh buổi bế giảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự lễ bế giảng có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Theo Ban Tổ chức lớp học, sau 2 ngày học tập với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm (ngày 23 và 24/5), lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề chuyên sâu về nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn gồm: Quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Lãnh đạo, điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số; Điểm nghẽn thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị phát triển của cấp xã - các giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ và chuyên đề ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số phục vụ quản trị, kiến tạo phát triển ở cấp xã.

Tại Thanh Hóa, sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, kiến nghị, đề xuất gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để đánh giá, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5/6/2026.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: “Lớp học này khép lại nhưng tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển hướng mạnh vào quản trị thực thi sẽ được chuyển hóa vào hoạt động tổ chức thực tiễn của từng học viên là cán bộ cấp xã”.

Theo đồng chí Giám đốc Học viện, khóa bồi dưỡng được mở vào thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành gần một năm. Từ thực tế cho thấy, trong mô hình mới, thước đo năng lực của người cán bộ, công chức cơ sở không chỉ dừng lại ở sự mẫn cán mà quyết định ở tầm nhìn, hệ thống tư duy kiến tạo, phát triển và năng lực giải quyết các mâu thuẫn xuất hiện trong thực tiễn.

Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ, công chức; đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo kiến thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên.

Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.

Để những tri thức từ lớp học thực sự kết tinh, chuyển hóa thành năng lực hành động, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị mỗi cán bộ cần chuyển hóa tư duy, nhận thức, lý luận thành năng lực thực thi. Khi trở về vị trí công tác, mỗi học viên phải là một hạt nhân lan tỏa tinh thần, đổi mới, phải chuyển hóa tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo, phát triển, điều hành số được tiếp cận tại lớp học thành giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn liên ngành tại cơ sở, chuyển từ lối tư duy chấp hành việc khó sang chủ động giải quyết vấn đề, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu năng quản trị phát triển.

Đồng thời, phải coi học tập là một quá trình tự thân, liên tục và học tập suốt đời. Mỗi học viên phải tự xây dựng kế hoạch tự học tập, tự nâng cấp kinh nghiệm của mình một cách chủ động trong điều kiện thông tin, tài liệu ngày nay rất phong phú, cập nhật thuận lợi với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Quốc Hương