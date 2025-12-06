Hỗ trợ chi trả ngày công lao động cho thành viên các HTX nông nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai

Sáng 06/12, tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Viện Khoa học công nghệ và Môi trường (thuộc Liên minh HTX Việt Nam) và Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức chương trình hỗ trợ chi trả ngày công lao động cho cộng đồng bị ảnh hưởng do các cơn bão số 5 và số 10 tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham gia chương trình có chuyên gia tổ chức ILO, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và thành viên các HTX nông nghiệp được chương trình hỗ trợ.

Căn cứ kết quả cuộc khảo sát sơ bộ của thành viên HTX bị thiệt hại do bão số 5, số 10 năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều HTX nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề.

Thành viên các HTX nông nghiệp được hỗ trợ tại chương trình.

Theo đó, Viện Khoa học công nghệ và Môi trường đã đề xuất và được tổ chức Lao động Quốc tế chấp thuận hỗ trợ kinh phí đợt 1 cho các HTX, gồm: HTX công nghệ và dịch vụ nông nghiệp tuần hoàn, xã Thiệu Quang; HTX nông nghiệp xanh công nghệ cao Hồng Nhuệ, xã Hoằng Châu; HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên, xã Thiệu Trung.

Tại chương trình, đại diện Viện Khoa học công nghệ và Môi trường đã hướng dẫn chủ đề “Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong hoạt động hỗ trợ lao động trả công cho người lao động là thành viên các HTX bị thiệt hại sau bão” và trao tiền mặt cho 45 thành viên thuộc 3 HTX nói trên. Tổng kinh phí hỗ trợ là 52,5 triệu đồng/HTX.

Ban tổ chức Chương trình trao tiền mặt hỗ trợ các thành viên HTX.

Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ, chương trình mong muốn các thành viên HTX khắc phục một phần thiệt hại do thiên tai, phục hồi sinh kế, tiếp tục sản xuất để bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lê Hoà