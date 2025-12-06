HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng 7 bàn?; Kết quả bốc thăm World Cup 2026

Lý Hoàng Nam gây sốc, đánh bại tay vợt pickleball số 2 thế giới; U22 Philippines thắng đậm Myanmar 2-0, sẵn sàng thách thức Indonesia; Nhà thi đấu lịch sử Huamark chờ Thanh Thúy và mục tiêu HCV bóng chuyền nữ Việt Nam... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/12).

HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng 7 bàn?

Sau chiến thắng ấn tượng 7-0 trước Malaysia trong trận mở màn SEA Games 33 (với hat-trick của Thái Thị Thảo), Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng: “Chúng ta muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt” để cạnh tranh với các đối thủ trong bảng.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu. (Ảnh: Minh Chiến)

Ông Chung thừa nhận đây là một trận đấu mở màn khó khăn, và ông đã phải nhắc nhở các học trò giữ tập trung cao độ, không được chủ quan trước sự tiến bộ của Malaysia.

Chiến lược của đội tuyển nữ Việt Nam là giữ sức, tránh chấn thương và thẻ phạt. Ông Chung cũng tiết lộ đã sắp xếp đội hình xen kẽ kinh nghiệm và sức trẻ, nhằm tạo cơ hội cho các vận động viên trẻ tiến bộ.

Tuyển nữ Malaysia chỉ biết chịu trận trước thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Mặc dù thắng lớn, HLV Mai Đức Chung vẫn nhận định Bảng B là “cực kỳ khốc liệt” khi có đương kim vô địch Việt Nam, đương kim Á quân ĐNÁ Myanmar, và Philippines (đại diện World Cup). Mục tiêu tiếp theo là chiến thắng Philippines vào ngày 8/12 để giành lợi thế vào bán kết.

Lý Hoàng Nam gây sốc, đánh bại tay vợt pickleball số 2 thế giới

Tại chặng PPA Asia ở Hàng Châu (Trung Quốc), Lý Hoàng Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số 1 Staksrud (tay vợt pickleball số 2 thế giới, người Argentina) với tỷ số chung cuộc 11-7, 12-10.

Lý Hoàng Nam mừng chiến thắng trước Staksrud, ở nhà thi đấu Liping, Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/11. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù là người “dấn thân” vào pickleball muộn nhất trong nhóm “Big 4” của Việt Nam, cựu tay vợt tennis số 1 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vượt trội. Hoàng Nam liên tục dồn ép và tận dụng tốt các cơ hội, đặc biệt là khi Staksrud gặp sự cố trượt ngã ở set 1.

Chiến thắng này khẳng định sự thăng tiến vượt bậc và trình độ của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Sau chiến thắng này, Hoàng Nam tiến vào chung kết gặp Jack Wong. Giải PPA Asia Hàng Châu là chặng cuối của hệ thống PPA châu Á 2025 với tổng quỹ thưởng $50.000.

Nhà thi đấu lịch sử Huamark chờ Thanh Thúy và mục tiêu HCV bóng chuyền nữ Việt Nam

Môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Huamark (Bangkok) từ ngày 10 đến 15/12. Được xây dựng từ năm 1966 với sức chứa hiện tại 6.000 chỗ ngồi, Huamark mang vẻ đẹp cổ điển và dự kiến sẽ chật kín khán giả Thái Lan cuồng nhiệt.

Bên trong khuôn viên của khu liên hợp thể thao Huamark.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, với hạt nhân là Trần Thị Thanh Thúy, đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng tấm HCV lịch sử với chủ nhà Thái Lan. Việt Nam nằm ở bảng B và có lịch thi đấu cụ thể:

10/12 (15h00): Việt Nam vs Myanmar

11/12 (12h30): Việt Nam vs Malaysia

12/12 (12h30): Việt Nam vs Indonesia

Nhà thi đấu Huamark đang ở trong giai đoạn hoàn tất để phục vụ cho những trận đấu bóng chuyền.

Đội nam Việt Nam cũng sẽ nhập cuộc từ ngày 13/12.

U22 Philippines thắng đậm Myanmar 2-0, sẵn sàng thách thức Indonesia

Tối 5/12, U22 Philippines đã có chiến thắng bất ngờ 2-0 trước U22 Myanmar trong trận mở màn bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, U22 Philippines lại nhập cuộc hưng phấn và chơi áp đảo toàn diện.

U22 Philippines thi đấu ấn tượng. Ảnh: PFF

Bàn mở tỷ số được ghi ở phút 20 do công của Monis Alex sau một pha căng ngang từ Demuynck Dylan. Trong hiệp 1, U22 Myanmar gần như không có cú dứt điểm đáng kể nào.

Sang hiệp 2, U22 Philippines nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50 từ một tình huống phản lưới nhà của trung vệ Lat Wai Phone. Chiến thắng này giúp U22 Philippines tạm vươn lên dẫn đầu bảng C và gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến U22 Indonesia – đối thủ sắp tới của họ vào ngày 8/12, trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng.

Bốc thăm World Cup 2026: Argentina, Bồ Đào Nha dễ thở; Pháp, Anh gặp thử thách

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026, các ứng cử viên vô địch như Argentina (Bảng J với Algeria, Áo, Jordan) và Bồ Đào Nha (với Uzbekistan, Colombia) đều rơi vào những bảng đấu được đánh giá là khá nhẹ nhàng, với cơ hội đi tiếp cao.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Ngược lại, hai đội bóng lớn của châu Âu là Pháp và Anh gặp nhiều thử thách hơn. Pháp nằm ở bảng đấu khó với Senegal (từng thắng Pháp tại World Cup 2002) và Na Uy (với Erling Haaland). Anh phải đối đầu với á quân World Cup Croatia và đội bóng mạnh của châu Phi là Ghana.

Các đội chủ nhà (Mexico, Canada, Mỹ) đều nằm ở những bảng đấu vừa sức. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.