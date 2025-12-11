HLV Kim Sang Sik tính dùng “Lamine Yamal xứ Thanh”?; Ngày đầu SEA Games 33 hỗn loạn những sai sót

Đoàn Việt Nam giành 24 huy chương ngày đầu SEA Games 33; Hưng Nguyên lập kỷ lục bơi; Arsenal toàn thắng, Real Madrid thua ngược Man City, Xabi Alonso đối mặt nguy cơ bị sa thải... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/12).

U22 Việt Nam quyết đấu Malaysia: HLV Kim Sang Sik tính dùng “Lamine Yamal xứ Thanh”

Trước trận đấu quyết định với U22 Malaysia vào ngày 11/12 (16h00), HLV Kim Sang Sik đầy tự tin tuyên bố U22 Việt Nam sẽ coi đây là trận vòng loại trực tiếp và đặt mục tiêu chiến thắng. Ông cho biết các cầu thủ bị tổn thương lòng tự trọng sau thất bại 0-4 của ĐTQG trước Malaysia trước đây, và đang có tinh thần khát khao phục thù.

HLV Kim Sang Sik tự tin U22 Việt Nam sẽ đánh bại U22 Malaysia (Ảnh: VFF).

Để khắc phục nhược điểm tấn công bế tắc ở trận gặp Lào, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho tiền vệ thuận chân trái Lê Văn Thuận (“Lamine Yamal xứ Thanh”). Văn Thuận có khả năng xuyên phá và kiến tạo, đặc biệt khi chơi nghịch chân ở biên phải.

Tiền vệ của Thanh Hoá có thể tạo nên sự đột phá cho U22 Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn.

Dù U22 Việt Nam chỉ cần hòa để đi tiếp (do U22 Malaysia dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số +3), HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh đội không được phép cầu hòa. Lợi thế là U22 Việt Nam có một tuần chuẩn bị, thể lực sung mãn, và đối thủ Malaysia đang mất tới 3 trụ cột. Tấn công mạnh mẽ cũng là cách để U22 Việt Nam giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự.

Đoàn Việt Nam giành 24 huy chương ngày đầu SEA Games 33; Hưng Nguyên lập kỷ lục bơi

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 24 huy chương (4 HCV, 4 HCB, 16 HCĐ), tạm xếp thứ tư toàn đoàn.

“Song Hương” mang về HCV đầu tiên cho TTVN tại SEA Games 33.

Bốn HCV đến từ: canoeing (thuyền đôi nữ 500m của Diệp Thị Hương – Nguyễn Thị Hương), taekwondo (quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), bi sắt (shooting cá nhân nam của lão tướng Nguyễn Văn Dũng) và đặc biệt là bơi lội với kình ngư Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân nam), người lần thứ tư liên tiếp vô địch nội dung này.

Ngày đầu SEA Games 33 hỗn loạn: Sai Quốc kỳ, kiện cáo trọng tài và Campuchia rút lui

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) tại SEA Games 33 đã chứng kiến hàng loạt sự cố và sai sót nghiêm trọng của Ban Tổ chức (BTC) chủ nhà Thái Lan.

Ban tổ chức hiển thị nhầm Quốc kỳ của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Tại môn bóng rổ 3x3, BTC tiếp tục mắc lỗi nghiêm trọng khi hiển thị sai Quốc kỳ của hầu hết các đội tuyển, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines và Lào. Sự cố này nối tiếp chuỗi sai sót về Quốc kỳ và lãnh thổ Việt Nam (thiếu Hoàng Sa, Trường Sa) trong lễ khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Tolentino trao đổi với trọng tài. Ảnh: Đức Đồng

Căng thẳng leo thang khi các đoàn Việt Nam và Philippines đồng loạt đâm đơn kiện vì nghi vấn trọng tài thiên vị Singapore lộ liễu trong môn taekwondo (nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ), dù cuối cùng kết quả không được thay đổi.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan tối 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Thêm vào sự hỗn loạn, đoàn thể thao Campuchia tuyên bố rút lui khỏi đại hội do lo ngại xung đột biên giới, buộc BTC phải điều chỉnh lịch thi đấu. Ngoài ra, BTC cũng bị chỉ trích vì cập nhật bảng tổng sắp chậm trễ và thiếu chuyên nghiệp.

Arsenal toàn thắng; Real Madrid thua ngược Man City, Xabi Alonso đối mặt nguy cơ bị sa thải

Loạt trận vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12 đã chứng kiến hai thái cực đối lập của các đội bóng lớn.

Arsenal giữ mạch toàn thắng.

“Pháo thủ” duy trì phong độ hủy diệt với chiến thắng 3-0 trước Club Brugge. Tiền đạo Noni Madueke, người từng bị CĐV phản đối, đã rực sáng với cú đúp siêu phẩm, trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi cả 3 bàn đầu tiên cho CLB ở Cúp C1.

Gabriel Martinelli cũng ghi một siêu phẩm cứa lòng. Arsenal là CLB duy nhất toàn thắng, gần như chắc suất vào vòng 1/8.

Real Madrid (trắng) thua ngược Man City.

Real Madrid đã bị Man City đánh bại 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu. Dù Rodrygo mở tỷ số, Real bất ngờ chùng xuống và để Nico O'Reilly gỡ hòa, trước khi Erling Haaland ghi bàn quyết định từ chấm phạt đền.

Thất bại này đẩy Real xuống vị trí thứ 7 và khiến HLV Xabi Alonso trở thành tâm điểm của những lo ngại bị sa thải.

Tin vắn nổi bật: Giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 tái lập hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất” sau 8 năm. Khán giả có thể bình chọn trực tuyến từ 10/12 đến 23/12, nhằm tôn vinh sự yêu mến của công chúng. Tiền đạo Erling Haaland cho biết anh chọn Man City vì lời mời của HLV Pep Guardiola và muốn chứng minh khả năng ghi bàn. Anh đang hạnh phúc tại Manchester và không cân nhắc gia nhập Real Madrid, dù vẫn được CLB Tây Ban Nha quan tâm. Cựu HLV Jurgen Klopp muốn chiêu mộ Mohamed Salah và Ibrahima Konate của Liverpool, nếu ông thay thế Xabi Alonso - người đang chịu áp lực tại Real Madrid.

HS