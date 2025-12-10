Hiệu quả chương trình phối hợp bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư

Sáng 10/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường (BVMT) trong cộng đồng dân cư năm 2025, kế hoạch thực hiện năm 2026.

Năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đoàn thể và chính quyền các cấp triển khai đồng bộ Chương trình phối hợp hành động BVMT, đồng thời xây dựng và duy trì nhiều mô hình điểm như “Khu dân cư (KDC) tự quản BVMT”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “KDC nói không với rác thải nhựa”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Nhà sạch, ngõ sạch, môi trường xanh”...

Chương trình đã tạo chuyển biến rõ rệt: nâng cao nhận thức của Nhân dân, cải thiện hoạt động thu gom xử lý rác thải, cải thiện cảnh quan nhiều KDC và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Năm 2026, MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; triển khai đồng bộ chương trình phối hợp hành động BVMT tại tất cả các cấp. MTTQ các cấp chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BVMT.

Cùng với đó, tập trung duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” gắn với xây dựng NTM; hướng dẫn xây dựng mô hình điểm và mô hình “KDC tự quản về BVMT”. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BVMT tại cơ sở.

Hội nghị là dịp để đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả triển khai Chương trình phối hợp hành động BVMT trong năm 2025; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2026 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phan Nga