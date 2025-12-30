Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trợ giúp cho hơn 150.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 30/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025, phương hướng trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đại diện UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Năm 2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân đạo; nhiều mô hình bền vững được duy trì và nhân rộng. Mạng lưới tổ chức Hội được kiện toàn đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Hội cơ sở tại 166 xã, phường được sắp xếp, hợp nhất; các Hội CTĐ trường học và khối cơ quan được chuyển về trực thuộc Hội CTĐ tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 52.200 hội viên, 127 câu lạc bộ và 8.923 tình nguyện viên nòng cốt.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Thanh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng giá trị hoạt động đạt trên 101,2 tỷ đồng, trợ giúp hơn 150.000 lượt người; riêng công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo hỗ trợ 71.315 lượt người với 61,58 tỷ đồng. Nhiều hoạt động tiêu biểu như Tháng Nhân đạo vận động trên 3,4 tỷ đồng; chương trình ủng hộ nhân dân Cuba huy động hơn 21,4 tỷ đồng từ khoảng 7.000 lượt tập thể, cá nhân.

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được duy trì hiệu quả, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 13.215 lượt người; sơ cấp cứu, chuyển viện hơn 4.100 người. Phong trào hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh với 140 sự kiện, tiếp nhận 59.693 đơn vị máu an toàn.

Hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai được triển khai kịp thời, hỗ trợ trên 41.000 người dân bị ảnh hưởng do bão lũ trong và ngoài tỉnh.

Với phương châm “Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi”, năm 2026, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội và các hoạt động trợ giúp nhân đạo.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Cũng tại hội nghị, Hội CTĐ tỉnh đã phát động nhiều phong trào ý nghĩa trước, trong và sau Tết Nguyên đán, với trọng tâm là chương trình Tết Nhân ái, Lễ hội Xuân hồng.

Nhân dịp này, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 19 cá nhân được vinh danh hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng vì thành tích trong hiến máu tình nguyện và chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Thùy Linh