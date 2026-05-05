Hezbollah công bố “thành phố tên lửa” dưới lòng đất

Hezbollah vừa công bố hình ảnh về một kho tên lửa quy mô lớn được xây dựng dưới lòng đất, được mô tả là “thành phố tên lửa”, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Li-Băng tiếp tục diễn biến phức tạp bất chấp các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn.

Hezbollah công bố “thành phố tên lửa” dưới lòng đất. Ảnh: Wion.

Theo đoạn video do lực lượng này công bố, hệ thống ngầm bao gồm mạng lưới đường hầm rộng lớn chứa tên lửa, bệ phóng, phương tiện quân sự và lực lượng tác chiến. Cơ sở này được cho là phục vụ việc lưu trữ, vận chuyển và có thể triển khai vũ khí, đồng thời giúp hạn chế bị phát hiện trước hoạt động trinh sát và không kích.

Động thái trên được đánh giá nhằm phát đi thông điệp về năng lực quân sự và mức độ bảo vệ của hệ thống hạ tầng ngầm.

Trong khi đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang phải đối mặt với mối đe dọa mới từ Hezbollahlực ở khu vực miền Nam Li Băng và Bắc Israel liên quan đến việc sử dụng thiết bị bay không người lái điều khiển bằng cáp quang.

Loại thiết bị này có kích thước nhỏ, khó bị phát hiện và ít chịu ảnh hưởng của các biện pháp gây nhiễu điện tử do được điều khiển thông qua dây cáp kết nối trực tiếp với người vận hành, thay vì phụ thuộc vào tín hiệu GPS hay vô tuyến. Tuy nhiên, hạn chế của phương tiện này là tầm hoạt động phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn.

Phía Israel đánh giá đây là mối đe dọa mới trong giai đoạn xung đột hiện nay, đồng thời cho rằng nhiều thiết bị có thể được sản xuất trong nước với chi phí thấp từ các linh kiện phổ biến.

Trước nguy cơ gia tăng, Israel đã triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung cho phương tiện quân sự, trong đó có việc lắp đặt lưới và các cấu trúc dạng khung nhằm tăng khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công từ thiết bị bay không người lái.

Trong những tuần gần đây, Hezbollah đã đăng tải nhiều video cho thấy việc sử dụng loại thiết bị này trong các hoạt động tấn công. Trong một vụ việc, lực lượng này được cho là đã nhằm vào một xe bọc thép chở quân của Israel tại khu vực Bint Jbeil, miền Nam Li Băng.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.