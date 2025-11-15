Hành khách có thể trả vé online không mất phí khi tàu hủy chuyến do sự cố, thiên tai

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến sự thuận tiện tối đa cho hành khách, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng trả vé trực tuyến không thu phí đối với các trường hợp lịch chạy tàu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đặc biệt, gây tắc đường, chậm giờ hoặc hủy chuyến.

Tính năng trả vé trực tuyến không thu phí trên trang web https://dsvn.vn.

Sau khi nhận được thông báo, hành khách có thể thực hiện trả vé không mất phí ngay trên trang web https://dsvn.vn mà không cần đến nhà ga để làm thủ tục như trước đây.

Hệ thống bán vé điện tử sẽ tự động tiến hành hoàn trả số tiền vé vào tài khoản đã được sử dụng khi thanh toán.

Tính năng này được áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2025.

Để bảo đảm thao tác trả vé online diễn ra thuận lợi, hành khách cần lưu ý nhập chính xác và đầy đủ các thông tin gồm: số điện thoại, địa chỉ email, mã đặt chỗ. Những thông tin này là cơ sở để hệ thống tự động đối chiếu, xác thực và thực hiện hoàn tiền.

Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành Đường sắt, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp hành khách có thể chủ động, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời giảm tải cho các nhà ga trong giờ cao điểm khi xảy ra sự cố.

Lưu ý: tính năng này không áp dụng đối với hành khách mua vé và thanh toán bằng tiền mặt tại các nhà ga, đại lý bán vé... Với các trường hợp này, hành khách vẫn thực hiện thủ tục trả vé trực tiếp tại nhà ga theo quy định hiện hành. Hành khách có thể liên hệ tổng đài 19000109 và 19001520 hoặc số hotline 0916682066 để được hỗ trợ.

Theo Báo Nhân Dân