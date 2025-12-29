Siết công tác quản lý vận tải hành khách dừng, đón khách dịp Tết

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, tập trung siết chặt kỷ cương trong kinh doanh vận tải và chấn chỉnh tình trạng dừng, đón trả khách sai quy định.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xe khách, taxi, xe hợp đồng dừng, đón trả khách trái phép

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định, taxi, xe buýt và xe hợp đồng tổ chức lại hoạt động vận tải theo đúng phương án được phê duyệt, bảo đảm an toàn, văn minh, không để phát sinh vi phạm trong các thời điểm cao điểm trước, trong và sau tết.

Đối với vận tải hành khách tuyến cố định, các doanh nghiệp phải thực hiện bán vé đúng giá đã kê khai, niêm yết công khai, không bán vé cao hơn quy định; chủ động bố trí phương tiện, tăng chuyến, huy động xe tăng cường khi lượng khách tăng cao.

Sở Xây dựng nghiêm cấm tình trạng bỏ lốt tuyến cố định để đưa xe chạy hợp đồng trá hình, đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với bến xe trong việc điều tiết, giải tỏa hành khách.

Hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật

Cùng với đó, công tác quản lý lái xe, phương tiện được siết chặt. Các phương tiện đưa vào khai thác phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, còn hiệu lực đăng kiểm; lái xe có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, tuân thủ quy định về thời gian lái xe liên tục và tổng thời gian làm việc trong ngày.

Lái xe tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện; không chở quá số người quy định; không dừng, đỗ, đón trả khách trái phép trên các tuyến đường.

Đối với taxi và xe buýt, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, chấn chỉnh thái độ ứng xử của lái xe, tổ chức trực tổng đài 24/24 giờ, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân. Việc thu cước phải đúng giá niêm yết; nghiêm cấm các hành vi ép giá, tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; chỉ được đón, trả khách tại các địa điểm ghi trong hợp đồng; không được gom khách, bán vé lẻ, xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách hoặc tổ chức chạy tuyến cố định trá hình.

Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng đề nghị Công an tỉnh, chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xe khách, taxi, xe hợp đồng dừng, đón trả khách trái phép tại khu vực bến xe, trung tâm đô thị, sân bay, điểm du lịch và dọc các tuyến quốc lộ.

Việc tăng cường quản lý vận tải hành khách, chấn chỉnh dừng đón trả khách không đúng quy định được xác định là giải pháp trọng tâm, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyền lợi của hành khách và xây dựng môi trường giao thông văn minh trong dịp Tết và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.

Đình Giang