[Infographic] Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo Báo Nhân Dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-dang-nha-nuoc-tang-qua-nhan-dip-chao-mung-dai-hoi-dang-xiv-va-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-post933631.html

Từ khóa:

#Tết nguyên đán #Người có công với cách mạng #Tặng quà #Nhà nước #Đối tượng bảo trợ xã hội #Đại hội đảng #Đại hội đại biểu #chào mừng #Nghị quyết #Chính phủ

Tình nguyện mùa đông năm 2025

Tình nguyện mùa đông năm 2025

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ....
Nơi tri thức gặp yêu thương

Nơi tri thức gặp yêu thương

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Thông qua nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh sẽ được học trong môi trường giáo dục đong đầy tình yêu thương, tôn trọng và sẻ chia, được phát huy hết khả năng, tôn trọng cá tính; giáo viên sẽ tìm thấy niềm vui trong lao động, cống hiến...
Thi đua thực chất, tích cực và lan tỏa

Thi đua thực chất, tích cực và lan tỏa

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh “3 đột phá”.
“Điểm tựa” của hơn 21.000 lao động

“Điểm tựa” của hơn 21.000 lao động

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò là chỗ dựa vững chắc của người lao động (NLĐ), là cầu nối tin cậy giữa công nhân lao động và doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự đổi mới trong phương...
