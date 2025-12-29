[Infographic] Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tình nguyện mùa đông năm 2025 Đời sống - Xã hội 09:43 29/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ....

Đức hỗ trợ cung cấp thiết bị lọc nước cho nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam Đời sống - Xã hội 09:35 29/12/2025 Chung tay chia sẻ với các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam, Văn phòng Hợp tác Phát triển Berlin (Đức) đã quyết định tài trợ kinh phí để cung cấp nước sạch lâu dài cho ít nhất 8.000 học sinh, giáo viên và gia đình bị ảnh hưởng.

Nơi tri thức gặp yêu thương Giáo dục 09:31 29/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Thông qua nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh sẽ được học trong môi trường giáo dục đong đầy tình yêu thương, tôn trọng và sẻ chia, được phát huy hết khả năng, tôn trọng cá tính; giáo viên sẽ tìm thấy niềm vui trong lao động, cống hiến...

Thi đua thực chất, tích cực và lan tỏa Xây dựng Đảng 08:04 29/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh “3 đột phá”.