[Infographic] Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-dang-nha-nuoc-tang-qua-nhan-dip-chao-mung-dai-hoi-dang-xiv-va-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-post933631.html
