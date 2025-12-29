Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nghe báo cáo dự thảo các Nghị định sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Sáng 29/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo dự thảo các Nghị định sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (NN&MT).

Điểm cầu Chính phủ và các địa phương.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ NN&MT đã trình bày các nội dung cơ bản về dự thảo các Nghị định sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải đảo; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Việc xây dựng, ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm thực hiện chủ trương, đáp ứng yêu cầu thực tế về sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân quyền, phân cấp; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và giải quyết các “điểm nghẽn” do quy định của pháp luật, vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực NN&MT.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung của các Nghị định đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển của ngành NN&MT. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm phạm vi sửa đổi lần này thực sự tháo gỡ được những vướng mắc lớn trong lĩnh vực NN&MT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận tại điểm cầu Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, nhấn mạnh: Việc xây dựng và ban hành các Nghị định phải bảo đảm khi các Luật liên quan đến lĩnh vực NN&MT có hiệu lực sẽ cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đảm bảo kế thừa, sự ổn định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn”, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước...

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan và địa phương làm rõ các nội dung sửa đổi để triển khai tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các địa phương xem xét các lĩnh vực đưa ra trong dự thảo Nghị định đã đầy đủ chưa, những gì không khả thi, chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cần loại bỏ để phát huy hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ NN&MT tiếp thu, tổng hợp bổ sung dự thảo các Nghị định.

Các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ góp ý kiến bằng văn bản gửi BộNN&MT tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo Nghị định theo quy định gửi Bộ Tư pháp rà soát bảo đảm theo hướng rõ ràng, khả thi, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Hải Đăng