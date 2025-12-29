Đức hỗ trợ cung cấp thiết bị lọc nước cho nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam

Chung tay chia sẻ với các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam, Văn phòng Hợp tác Phát triển Berlin (Đức) đã quyết định tài trợ kinh phí để cung cấp nước sạch lâu dài cho ít nhất 8.000 học sinh, giáo viên và gia đình bị ảnh hưởng.

Toàn cảnh khu vực ngập lũ lụt tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, bà Franziska Giffey - Phó Thị trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Năng lượng và Doanh nghiệp Nhà nước bang Berlin, cho biết Văn phòng Hợp tác Phát triển Berlin và chính quyền quận Lichtenberg sẽ tài trợ kinh phí để cung cấp 20 thiết bị xử lý nước di động PAUL (Portable Aqua Unit for Lifesaving) cho các trường học ở các vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở Việt Nam.

Bà nhấn mạnh: “Tình hữu nghị giữa Berlin và Việt Nam được thể hiện bằng những hành động cụ thể, đặc biệt trong các thời điểm khủng hoảng,” đồng thời khẳng định việc hỗ trợ cung cấp nước sạch cho nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam, thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS) Đức, là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác quốc tế ở cấp địa phương.

Trong khi đó, ông Martin Schaefer - Quận trưởng quận Lichtenberg, cho biết, với 20 thiết bị xử lý nước PAUL, các trường học ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Việt Nam sẽ được cung cấp nước sạch thường xuyên trong tương lai. Ông chia sẻ: “Berlin và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Đặc biệt tại Lichtenberg, nơi có nhiều người Việt sinh sống, mối quan hệ này là một phần của cuộc sống thường nhật.”

Các thiết bị lọc nước di động PAUL đã được hãng hàng không Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển về Việt Nam để phân phối đến các trường học bị ảnh hưởng.

Hệ thống lọc nước PAUL có khả năng xử lý ít nhất 1.200 lít nước bị ô nhiễm mỗi ngày, cung cấp 3 lít nước sạch/người/ngày cho tới 400 người. Thiết bị tiết kiệm tài nguyên, không cần hóa chất, điện năng hay chuyên gia bên ngoài, nhờ sử dụng màng lọc tiên tiến.

Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch WUS Đức, chia sẻ: “Thật ấn tượng khi Berlin một lần nữa thể hiện tình đoàn kết với người dân Việt Nam. Tiếp nối sự hỗ trợ trong năm 2021 khi cung cấp bộ test COVID-19 từ kho dự trữ của Berlin, giờ đây 20 trường học sẽ có nước uống sạch. Dự án PAUL không chỉ góp phần đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 của Liên hợp quốc - “Nước sạch và Vệ sinh” - mà còn tạo điều kiện cho giáo dục và y tế. Tinh thần đoàn kết Berlin-Việt Nam đã được minh chứng đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng. Khi Berlin thiếu khẩu trang bảo hộ năm 2020, Việt Nam đã nhanh chóng giúp đỡ. Giờ đây, chúng tôi lại đang giúp đỡ người dân miền Trung Việt Nam.”

Tổng cộng, WUS đã lắp đặt hơn 390 thiết bị xử lý nước PAUL tại Việt Nam trong những năm gần đây, giúp hơn 156.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tiếp cận nguồn nước sạch mỗi ngày./.

Theo TTXVN