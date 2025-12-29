Trao tặng gần 30.000 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cựu chiến binh của 4 xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An (Hà Nội). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Kế hoạch, tổng số quà tặng gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là 30.000 suất quà.

Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí phân bổ số lượng quà phục vụ hoạt động đi thăm, tặng quà Tết tại 34 tỉnh/thành phố của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 10.200 suất quà với tổng số tiền 13,26 tỷ đồng gồm mỗi tỉnh 300 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm, tặng quà tại 4 địa phương, mỗi địa phương 200 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng, như vậy tổng số là 800 suất quà với số tiền 1,04 tỷ đồng; đồng thời dự phòng 1.650 suất quà phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm hỏi, động viên nhân dân theo yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động, mỗi địa phương 300 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Cùng với đó, Ban đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên khác vận động để thăm, tặng quà người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu mỗi địa phương khoảng 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Thời gian thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến từ ngày 26/01/2026 đến 13/02/2026 (ngày 08/12 đến 25/12 Âm lịch).

Hoạt động thăm, tặng quà đảm bảo sự phối hợp, thống nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên hỗ trợ cho các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót; sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả./.

Theo TTXVN