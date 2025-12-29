Tình nguyện mùa đông năm 2025

Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ. Đồng thời, góp phần củng cố, tập hợp đoàn kết thanh niên thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn.

Đoàn xã Quan Sơn ra quân hỗ trợ làm đường giao thông tại bản Bôn.

Mới đây, tại bản Bôn, xã Quan Sơn, Đoàn xã đã tổ chức lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025 và xuân tình nguyện năm 2026” với sự tham gia của hơn 60 đoàn viên, thanh niên. Thông qua chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia XDNTM, chăm lo đời sống Nhân dân tại các bản, khu phố còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong xã đã phối hợp cùng bà con Nhân dân bản Bôn đổ bê tông làm đường giao thông liên bản với chiều dài gần 40m, mặt đường rộng 3m. Công trình sau khi hoàn thành góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và lao động sản xuất của Nhân dân địa phương, nhất là trong mùa mưa và dịp Tết Nguyên đán.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp tổ chức chương trình “Đông ấm biên cương” tại xã Nhi Sơn. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng hơn 300 thùng sữa, 300 thùng mì tôm, 150 thùng nước uống, 5 tạ gạo, 250 ba lô, cùng nhiều quần áo, giày dép, sách vở và các nhu yếu phẩm khác, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho bà con Nhân dân vùng cao khi mùa đông giá lạnh đang bao trùm khắp các bản làng.

Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Nhi Sơn, các đơn vị đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho toàn bộ học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường; trao tặng nhà trường 3 tạ gạo, 40 thùng sữa, 40 ba lô và bánh kẹo để chăm lo cho những học sinh còn nhiều khó khăn; trao 5 phần quà gồm gạo, sữa, ba lô, bánh kẹo và chăn ấm cho các em học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn xã.

Cùng chung tinh thần đó, với thông điệp “Chia sẻ yêu thương, gieo mầm hạnh phúc”, Công an xã Hóa Quỳ đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Hơi ấm mùa đông”, trao tặng 50 chiếc chăn ấm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình “Tình nguyện mùa đông” là một trong các chương trình thanh niên tình nguyện có quy mô toàn quốc được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn triển khai hàng năm. Năm 2025, chương trình được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện gắn với thực hiện các phong trào như: “Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, “Vì an sinh xã hội” nhằm quyên góp quần áo, chăn ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em tại các xã khó khăn; tham gia tu sửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh, thiếu nhi, các gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho bà con nông dân; xây dựng các công trình thanh niên ở nông thôn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Đối với cấp tỉnh, cuối tháng 12/2025, Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025” và “Xuân tình nguyện năm 2026”. Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã phát động chương trình phục chế ảnh cho các liệt sĩ, trao tặng ảnh liệt sĩ cho các gia đình là thân nhân của liệt sĩ; khánh thành công trình số hóa Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã; trao biển hỗ trợ chương trình an sinh xã hội...

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Đây là chương trình hằng năm, mục tiêu nhằm chung sức giúp đỡ thanh niên, thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ ý nghĩa đó, đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn”.

“Để chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025” và các năm tiếp theo tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, tập thể, Tỉnh đoàn đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn mạnh trong tỉnh, các câu lạc bộ tình nguyện trong và ngoài tỉnh nhằm chung tay, góp sức để chia khó với đồng bào vùng cao”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cho biết.

Bài và ảnh: Lê Phượng