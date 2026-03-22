Hàng trăm nghìn người Czech biểu tình phản đối chính phủ

Hàng trăm nghìn người dân Cộng hòa Séc đã tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ quy mô lớn nhất kể từ năm 2019, diễn ra tại thủ đô Prague, nhằm phản đối việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và lo ngại về các chính sách liên quan đến truyền thông công.

Những người biểu tình tham gia một cuộc tuần hành phản đối chính phủ tại Prague, Czech Republic, ngày 21/3/2026. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình được tổ chức tại khu vực Letná với nhiều người tham gia mang theo cờ quốc gia và cờ Liên minh châu Âu. Ban tổ chức ước tính có khoảng 250.000 người tham dự.

Những người biểu tình bày tỏ quan ngại về các chính sách của Thủ tướng Andrej Babiš, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng và khả năng tác động đến tính độc lập của các cơ quan truyền thông công.

Phong trào tổ chức biểu tình Milion Chvilek cảnh báo Cộng hòa Séc có nguy cơ đi theo con đường của một số quốc gia Trung Âu như Hungary hay Slovakia, nơi từng phát sinh bất đồng với các thể chế của EU về các vấn đề pháp quyền.

Tổng thống Petr Pavel. Ảnh: Reuters

Trước đó, một cuộc biểu tình khác vào tháng 2 nhằm ủng hộ Tổng thống Petr Pavel – người có quan điểm khác biệt với chính phủ về bổ nhiệm nội các và chi tiêu quốc phòng – cũng đã thu hút khoảng 90.000 người tham gia.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng chính phủ mới có những điều chỉnh chính sách đáng chú ý, bao gồm cắt giảm chi tiêu quốc phòng, đề xuất thay đổi cơ chế tài chính đối với truyền hình công, cũng như siết chặt quy định công bố thông tin đối với các tổ chức phi chính phủ.

Ông Babiš, lãnh đạo đảng ANO theo xu hướng dân túy, trở lại nắm quyền từ tháng 12/2025 sau 4 năm ở phe đối lập. Trước đó, các cuộc biểu tình do Milion Chvilek tổ chức năm 2019 cũng từng thu hút hơn 200.000 người tham gia.

Vân Bình

Nguồn: Reuters