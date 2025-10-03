Hàng trăm hộ dân ở Bát Mọt vẫn đang bị cô lập do mưa lũ

4 ngày sau bão số 10, 255 hộ dân ở thôn Đục và thôn Vịn của xã Bát Mọt vẫn đang bị cô lập. Tuyến đường vào hai thôn này có tới 14 điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có thể đi bộ qua.

Đường vào thôn Ruộng, xã Bát Mọt có nhiều đoạn bị cuốn trôi, hư hỏng.

Sau cơn bão số 5, cầu Tá Nùa – công trình giao thông vừa được xây dựng xong, chưa kịp bàn giao đưa vào sử dụng – đã bị dòng lũ hung dữ đánh sập, hư hỏng nặng. Sự cố này không chỉ làm mất đi tuyến kết nối quan trọng của xã mà còn khiến thôn Phống bị chia cắt hoàn toàn, tách biệt thành hai nửa. Hơn 80 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu ở khu vực phía trong thôn rơi vào cảnh gần như không còn lối ra trung tâm xã để giao thương, mua bán, học hành hay đi lại khám chữa bệnh.

Cầu Tá Nùa bị nước lũ cuốn trôi khiến 80 hộ dân chia cắt.

Ông Vi Văn Thân, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Phống , cho biết: “Nếu người dân có nhu cầu đi ra bên ngoài thì thứ nhất phải đi qua suối, thứ hai là phải tìm cách đi đường rừng, chứ còn đường mòn lối mở đã bị đứt gãy hoàn toàn. Không chỉ khó khăn trong đi lại, thời điểm này, cầu hỏng cũng khiến cho nông sản thu hoạch xong không đưa được về nhà, phải tập kết tại ruộng hoặc để nhờ nhà người quen, rất là bất cập”.

Không chỉ có cầu Tá Nùa, tuyến đường duy nhất nối thôn Phống với trung tâm xã cũng bị cuốn trôi. Người lớn có thể lội ruộng, lội suối để tạm thời đi lại, nhưng khoảng 70 học sinh trong thôn gặp vô vàn khó khăn khi đến trường. Dù đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ, song tính đến ngày 3/10, xã Bát Mọt vẫn còn 15 học sinh chưa thể đến lớp.

Con đường duy nhất nối thôn Phống với trung tâm xã Bát Mọt cũng bị cuốn trôi.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận nhiều đoạn đường bị xói lở nghiêm trọng. Sau bão số 5, gần 100m đường bị nước cuốn trôi; đến bão số 10, thêm 100m đường tiếp tục bị phá hủy, đồng thời dòng nước lũ còn lấn sâu vào ruộng canh tác của người dân, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.

Không chỉ riêng thôn Phống, từ bão số 3 đến số 5, toàn xã Bát Mọt đã có 20 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn; nhiều đoạn đường liên xã, quốc lộ chạy qua địa bàn cũng bị hư hỏng nặng. UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức khơi thông tạm thời một số điểm sạt lở nhỏ để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, khi công tác khắc phục còn chưa hoàn tất, bão số 10 tiếp tục gây thiệt hại lớn hơn, làm phát sinh nhiều điểm chia cắt mới.

Theo thống kê, nghiêm trọng nhất hiện nay là 255 hộ dân ở thôn Đục và thôn Vịn vẫn đang bị cô lập. Tuyến đường vào hai thôn này có tới 14 điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có thể đi bộ qua. Đường vào thôn Ruộng thì bị nước cuốn trôi hoàn toàn, giao thông bị tê liệt.

Sau mưa lũ, nhiều đoạn đường ở xã Bát Mọt bị xoá sổ, không còn dấu vết.

Ông Vi Thành Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, chia sẻ: “Cơn bão số 10 gây thiệt hại còn lớn hơn bão số 5. Các tuyến đường giao thông bị chia cắt ở nhiều thôn bản, việc đi lại hết sức khó khăn. Khả năng khôi phục vượt quá năng lực của xã. Hiện nay, nhiều tuyến đường vẫn chưa thông, bà con chưa thể đi lại bằng xe máy. Chúng tôi rất mong UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư để khôi phục hạ tầng giao thông. Bởi vì về lâu dài, việc chia cắt có thể dẫn đến khó khăn trong mua bán, trao đổi hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và cả việc học tập của con em địa phương”.

Thiên tai liên tiếp đã khiến xã Bát Mọt chịu thiệt hại nặng nề về giao thông, nhiều thôn bản rơi vào cảnh cô lập, chia cắt. Hiện nay, địa phương đang tập trung khắc phục những thiệt hại ban đầu để đảm bảo tối thiểu nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh dự báo thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện thêm các cơn bão mới, công tác ứng phó, cũng như việc chuẩn bị phương án lâu dài nhằm khôi phục và xây dựng hạ tầng giao thông bền vững càng trở nên cấp thiết. Chỉ khi đó, đời sống của người dân mới sớm ổn định trở lại, học sinh mới có thể yên tâm đến trường, sản xuất mới dần được khôi phục.

Hương Quỳnh