Thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã Bát Mọt

Tối 29/8, ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo Trì, Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị đã tập trung nhân lực, vật lực tăng ca xuyên đêm dọn dẹp các vị trí sạt taluy trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn từ xã Yên Nhân đi Bát Mọt. Đến 16 giờ ngày 29/8, đơn vị đã xúc dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường với hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Bát Mọt, không còn chia cắt.

Đơn vị quản lý đường bộ tập trung cao độ dọn dẹp các vị trí sạt taluy trên tuyến Quốc lộ 47.

Đến 16 giờ ngày 29/8, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Bát Mọt, không còn chia cắt.

Sau khi thông tuyến Quốc lộ 47, đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc khắc phục hư hỏng để người dân và các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cơ động đến các xã Yên Nhân và Bát Mọt hỗ trợ, giúp đỡ người dân và địa phương khắc phục hậu quả của bão số 5 gây ra.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 47 huyết mạch nối miền xuôi với xã biên giới Bát Mọt bị chia cắt bởi sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Đoạn từ xã Yên Nhân lên Bát Mọt dài hơn 15km có tới hàng chục điểm ngập sâu, bùn đất dày đặc, giao thông tê liệt. Trong đêm 28/8, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực thông đường.

Hải Đăng