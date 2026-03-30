Hãng hàng không Trung Quốc nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Hãng hàng không Air China khởi động lại các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vào ngày 30/3 sau 6 năm gián đoạn. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy Triều Tiên đang dần mở cửa trở lại sau khi khôi phục dịch vụ đường sắt giữa thủ đô hai nước.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là nguồn hỗ trợ chính trị và ngoại giao quan trọng của Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc đi lại giữa hai nước láng giềng Đông Á này đã bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ năm 2020, khi các lệnh đóng cửa biên giới chặt chẽ được áp đặt trong đại dịch COVID-19.

Theo trang web của Air China, chuyến bay CA121 dự kiến khởi hành từ Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào lúc 8 giờ 05 phút sáng ngày 30/3 (00h05 giờ GMT) và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng lúc 11 giờ sáng cùng ngày (02h00 giờ GMT).

Theo ghi nhận của AFP, vé hạng phổ thông có giá khoảng 200 USD và một chuyến bay khứ hồi từ Bình Nhưỡng được lên lịch vào giữa ngày./.

Theo TTXVN