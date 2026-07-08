Hàn Quốc tăng cường bảo vệ nhân viên y tế trước nạn bạo hành tại khoa cấp cứu

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc vừa đề xuất sửa đổi quy định về cấp cứu, trong đó bổ sung nhiều biện pháp mạnh nhằm bảo vệ nhân viên y tế trước tình trạng bạo hành tại khoa cấp cứu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục để bảo đảm người bệnh được cấp cứu kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Nhân viên y tế phòng cấp cứu bị bệnh nhân hành hung. Ảnh tạo bởi Gemini.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 8/7 cho biết đã công bố lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi quy định hướng dẫn thi hành Luật Cấp cứu đến ngày 18/8. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nội dung của luật sửa đổi đã có hiệu lực từ ngày 24/6, trong bối cảnh các vụ hành hung tại khoa cấp cứu được đánh giá không chỉ gây tổn hại cho nhân viên y tế mà còn đe dọa an toàn và tính mạng của những bệnh nhân khác đang chờ điều trị.

Theo dự thảo, người đứng đầu hoặc đơn vị quản lý cơ sở cấp cứu có trách nhiệm ngay lập tức tách nhân viên y tế bị hành hung khỏi người gây bạo lực. Các biện pháp bảo vệ có thể bao gồm tạm thời điều chuyển công việc hoặc thay đổi vị trí làm việc của nạn nhân nếu phù hợp với nguyện vọng của họ, đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ, trang thiết bị an ninh và hạn chế người gây bạo hành tiếp tục ra vào khoa cấp cứu để ngăn ngừa các hành vi tái diễn.

Dự thảo cũng quy định các bệnh viện phải hỗ trợ điều trị và tư vấn tâm lý cho nhân viên y tế bị hành hung. Trong trường hợp phát sinh các vụ việc liên quan đến tố tụng, bệnh viện có trách nhiệm hỗ trợ nạn nhân trong quá trình tố cáo, khởi kiện hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại, đồng thời phối hợp cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra và tòa án khi cần thiết.

Đáng chú ý, nhân viên y tế bị bạo hành có quyền trực tiếp yêu cầu người đứng đầu cơ sở y tế áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định.

Dự thảo cũng sửa đổi quy trình cấp cứu đối với những bệnh nhân không còn khả năng tự đưa ra quyết định điều trị. Ảnh tư liệu Getty Images.

Bên cạnh việc tăng cường bảo vệ nhân viên y tế, dự thảo còn sửa đổi quy trình cấp cứu đối với những bệnh nhân không còn khả năng tự đưa ra quyết định điều trị. Theo đó, trong trường hợp người đại diện hợp pháp không có mặt, không thể liên lạc hoặc từ chối bày tỏ ý kiến, bác sĩ vẫn có thể tiến hành cấp cứu nếu xác định người bệnh cần được can thiệp khẩn cấp và có sự đồng thuận của ít nhất một nhân viên y tế khác.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng quy định mới sẽ góp phần tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong cấp cứu, đồng thời tạo môi trường làm việc an toàn hơn cho đội ngũ nhân viên y tế, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đến ngày 18/8 trước khi hoàn tất các thủ tục để chính thức ban hành và có hiệu lực.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap News