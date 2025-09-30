Hàn Quốc: Nhiều dịch vụ công cộng vẫn bị gián đoạn sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan chính phủ của nước này tiến hành kiểm tra cơ sở hạ tầng mạng để xác định các vấn đề, giữa bối cảnh nhiều dịch vụ công cộng vẫn bị gián đoạn sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tuần trước tại Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul khoảng 140 km về phía Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp Nội các ở Seoul ngày 30 tháng 9. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Lee nói: “Tôi yêu cầu mỗi bộ nhanh chóng kiểm tra xem các cơ sở và hệ thống thuộc cơ quan mình, đặc biệt là những cơ sở liên quan đến an ninh và an toàn công cộng, có hoạt động đúng theo hướng dẫn của họ hay không và liệu các hướng dẫn đó có được chuẩn bị đầy đủ hay không”.

Ông kêu gọi các bộ xác định các vấn đề, giải pháp và nộp báo cáo bằng văn bản sớm nhất có thể để xem xét trong cuộc họp nội các tuần tới. Để giảm thiểu những bất tiện cho người dân do vụ cháy gây ra, ông Lee kêu gọi chính phủ nhanh chóng khôi phục hệ thống và thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm mạng, chẳng hạn như tin tặc và lừa đảo, có thể lợi dụng sự cố ngừng hoạt động của mạng lưới hành chính.

Trong cuộc họp, ông Lee cũng yêu cầu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju, phía đông nam Hàn Quốc, vào ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Sự kiện năm được mong đợi sẽ trở thành diễn đàn ngoại giao quan trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự.

Tổng thống Lee Jae Myung được kỳ vọng sẽ có các cuộc gặp thượng đỉnh song phương với cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bên lề diễn đàn. Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh thứ hai của Tổng thống Lee với Tổng thống Donald Trump trong hai tháng qua và là cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông Lee nhậm chức vào tháng 6.

Thúy Hà

Yonhap News