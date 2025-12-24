Mỹ và Iran tranh luận căng thẳng tại Hội đồng Bảo an về điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân

Mỹ và Iran đã có cuộc tranh luận căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân, khi Washington tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp, còn Tehran bác bỏ những yêu cầu mà Mỹ đưa ra.

Quốc kỳ Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters

Hai nước từng tiến hành năm vòng đàm phán hạt nhân trước khi bùng nổ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng Sáu. Trong cuộc xung đột này, Mỹ đã tham gia bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc, chủ yếu do bất đồng sâu sắc liên quan tới hoạt động làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran – điều mà các cường quốc phương Tây muốn chấm dứt nhằm giảm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran kiên quyết phản đối.

Phó đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump Morgan Ortagus. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Phó đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Morgan Ortagus khẳng định, Washington vẫn sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán chính thức với Iran, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Tehran phải chấp nhận đối thoại trực tiếp và thực chất.

Bà Ortagus nói: “Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, nhưng chỉ khi Iran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp và có ý nghĩa,” đồng thời nhấn mạnh rằng Washington không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium trong nước.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani. Ảnh: Reuters

Đáp lại, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cáo buộc Mỹ không theo đuổi một tiến trình đàm phán công bằng khi áp đặt chính sách “không làm giàu uranium”. Ông cho rằng yêu cầu này đi ngược lại các quyền hợp pháp của Iran với tư cách là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đã tái áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và một loạt biện pháp trừng phạt khác đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân vào cuối tháng Chín, sau khi các cường quốc châu Âu kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt. Nga và Trung Quốc đã phản đối động thái này.

Anh, Pháp và Đức là những nước khởi xướng việc kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt tại Hội đồng Bảo an, với cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 – văn kiện nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nhiều lần phủ nhận cáo buộc theo đuổi bom hạt nhân, khẳng định chương trình của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ghi nhận trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cơ quan gồm 15 thành viên này vẫn tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét việc thực thi nghị quyết. Phiên họp ngày thứ 3 được yêu cầu bởi Anh, Pháp, Mỹ, Đan Mạch, Hy Lạp, Slovenia và Hàn Quốc, dù Nga và Trung Quốc phản đối với lập luận rằng các điều khoản của nghị quyết đã hết hiệu lực từ ngày 18/10. Tuy nhiên, cuộc họp vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Vân Bình

Nguồn Reuters.