Ba Lan tăng cường an ninh, triển khai hệ thống chống UAV dọc biên giới Belarus

Ba Lan đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái dọc biên giới với Belarus, trong bối cảnh Chính phủ nước này tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trước những lo ngại ngày càng gia tăng về các mối đe dọa xuyên biên giới.

Theo thông báo của các quan chức Ba Lan ngày 24/12, cụm hệ thống phòng thủ đầu tiên đã được lắp đặt trên một tháp quan sát mới tại làng Ozierany, gần biên giới Ba Lan-Belarus. Đây là bước đi mới nhất trong kế hoạch củng cố năng lực giám sát và bảo vệ biên giới của Warsaw, đặc biệt nhằm đối phó với nguy cơ từ hoạt động của máy bay không người lái.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Marcin Kierwiński thăm trạm biên phòng Bobrowniki, biên giới Ba Lan-Belarus. Ảnh: Euronews

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Marcin Kierwiński đã tới thăm trạm biên phòng Bobrowniki, đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch tăng cường an ninh dọc biên giới Ba Lan-Belarus.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh, sự đóng góp của các lực lượng này trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, cho rằng nhờ sự hiện diện của họ, người dân Ba Lan có thể đón Giáng sinh an toàn tại nhà.

Trong khi đó, Bộ trưởng Marcin Kierwiński cho biết, tháp quan sát này mang ý nghĩa đặc biệt khi là nơi triển khai cụm pháo đầu tiên của hệ thống phòng thủ biên giới mới. Theo ông, hệ thống sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 1 tới. Ông cho biết thêm, lực lượng chức năng Ba Lan đã ngăn chặn gần 30.000 vụ vượt biên trái phép, cho thấy áp lực an ninh tại khu vực biên giới vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và nhóm hoạt động nhân đạo cho biết, dù số lượng các cuộc gọi cầu cứu từ người di cư đã giảm so với trước, tình hình nhân đạo tại khu vực biên giới Ba Lan - Belarus vẫn còn nhiều khó khăn và cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Tháp quan sát tại Ozierany là một trong năm công trình tương tự được xây dựng trong những tháng gần đây. Các tháp này được bố trí dọc theo sông Svisloch, sông Istoczanka và một số vị trí trọng yếu khác. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án ước tính khoảng 47 triệu zloty (tương đương 11,1 triệu euro).

Minh Phương

Nguồn: Euronews