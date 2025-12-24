Syria và Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng, kinh tế

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Chuyển tiếp Syria Asaad al-Shaibani và Bộ trưởng Quốc phòng Murhaf Abu Qasra đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, nhằm thảo luận việc mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế.

Hình ảnh minh họa cờ hai quốc gia Nga và Syria. Ảnh: Aljazeera

Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, với trọng tâm là hiện đại hóa trang thiết bị, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội Syria. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp chính trị và ngoại giao, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế – đầu tư, đặc biệt trong các dự án tái thiết và phát triển hạ tầng tại Syria.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 15/10/2025. Ảnh: Aljazeera

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới tại Damascus tiếp tục tăng cường tiếp xúc với Moscow. Hồi tháng 10, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có chuyến thăm chính thức Nga và cam kết tôn trọng toàn bộ các thỏa thuận được ký kết trước đây giữa hai nước – động thái được xem là nhằm bảo đảm sự hiện diện lâu dài của hai căn cứ quân sự chủ chốt của Nga tại Syria. Khi đó, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẵn sàng thúc đẩy những nội dung hợp tác “thiết thực và hữu ích” mà hai bên đã trao đổi.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad Hassan al-Shibani. Ảnh: Aljazeera

Trong nhiều năm, Nga là đồng minh quân sự then chốt của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad, cung cấp sự hỗ trợ quyết định trong cuộc xung đột kéo dài tại Syria. Tuy nhiên, ông Assad đã bị lật đổ sau khi các lực lượng nổi dậy do ông al-Sharaa dẫn đầu giành quyền kiểm soát đất nước vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó, Nga đã tiếp nhận và cấp quy chế tị nạn cho ông Assad cùng gia đình.

Trước đó, truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria, ông Asaad Hassan al-Shibani, trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao tại Moscow.

Vân Bình

Nguồn: Reuters