Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản khởi động cuộc tập trận phòng thủ Freedom Edge

Ngày 15/9, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận chung phòng thủ 3 bên Freedom Edge nhằm tăng cường hợp tác an ninh.

Binh sỹ Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc diễn tập này diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15-19/9, tại vùng biển quốc tế phía Đông và phía Nam đảo Jeju của nước này.

Đây là lần thứ 3 cuộc tập trận Freedom Edge được tổ chức, sau 2 đợt hồi tháng 6 và tháng 11/2024 và là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, duy trì hợp tác 3 bên “vững chắc và ổn định."

Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cuộc tập trận này thể hiện cam kết chung của 3 nước cùng xây dựng và duy trì hòa bình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nội dung của cuộc tập trận trên gồm nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo cũng như huấn luyện phòng không, sơ tán y tế và tác chiến ngăn chặn các hoạt động vận chuyển bằng đường biển.

Song song với cuộc tập trận Freedom Edge, Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận Iron Mace (Chùy Sắt) trong cùng thời gian, tập trung vào việc phối hợp vũ khí hạt nhân của Mỹ và năng lực quân sự thông thường của Hàn Quốc./.

Theo TTXVN