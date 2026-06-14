Hàn Quốc - Mỹ thúc đẩy lộ trình tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến

Ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết, Seoul và Washington dự kiến sẽ xác định thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) cho Hàn Quốc vào cuối năm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Ảnh: Yonhap

Trong phát biểu của mình, ông Ahn nêu rõ, vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị Tham vấn An ninh Hàn Quốc - Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực tác chiến của quân đội Hàn Quốc, hai bên sẽ trình đề xuất lên lãnh đạo hai nước để quyết định mốc thời gian cụ thể cho việc chuyển giao.

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đang đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này trong nhiệm kỳ hiện tại, kéo dài đến năm 2030. Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành giai đoạn đánh giá năng lực tác chiến toàn diện, bước thứ hai trong chương trình ba giai đoạn nhằm xác nhận khả năng của quân đội Hàn Quốc trong việc chỉ huy lực lượng liên quân song phương.

Trong Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953, Hàn Quốc đã chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu. Khi Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc - Mỹ được thành lập năm 1978, quyền chỉ huy này được chuyển sang cơ chế liên quân. Hàn Quốc đã tiếp nhận lại quyền chỉ huy trong thời bình từ năm 1994, song Mỹ vẫn nắm quyền chỉ huy lực lượng Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Hàn Quốc - Mỹ: thúc đẩy lộ trình tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến. Ảnh: The Defense Post

Bộ trưởng Ahn thừa nhận giữa hai đồng minh có thể tồn tại những khác biệt về thời điểm chuyển giao. Tuy nhiên, ông khẳng định, hai bên đang duy trì đối thoại chặt chẽ nhằm thu hẹp các bất đồng và tìm kiếm đồng thuận.

Liên quan đến năng lực quốc phòng trong tương lai, ông Ahn nhấn mạnh, Hàn Quốc đang tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông, nước này đã có đầy đủ điều kiện kỹ thuật để chế tạo loại tàu ngầm này, ngoại trừ nguồn nhiên liệu hạt nhân. Seoul hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc tiếp cận uranium làm giàu ở mức thấp phục vụ mục đích quân sự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý rằng, hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức về việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân tại Hàn Quốc, dù Seoul nhiều lần khẳng định đây là yêu cầu cần thiết đối với năng lực phòng thủ quốc gia trong tương lai.

Lê Hà.