Hàn Quốc lên kế hoạch sáp nhập, tái cơ cấu 109 cơ quan nhà nước

Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn, theo đó loại bỏ 109 cơ quan nhà nước thông qua sáp nhập và tổ chức lại, đồng thời thúc đẩy di dời các cơ quan hành chính và tổ chức công khỏi khu vực thủ đô Seoul nhằm giảm tập trung dân cư và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng.

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Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-sook họp báo công bố Kế hoạch cải cách các cơ quan hành chính công.

Ảnh: Donga.

Trong cuộc họp báo công bố Kế hoạch cải cách các cơ quan hành chính công, Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-sook tuyên bố “để đáp ứng môi trường chính sách thay đổi nhanh chóng, chính phủ sẽ mạnh dạn cải cách chức năng của các cơ quan công quyền”, đồng thời cho biết “thông qua cải cách cơ cấu chiến lược, thống nhất các chức năng tương tự và chồng chéo, sáp nhập các cơ quan nhỏ, chính phủ sẽ giảm số lượng các cơ quan công quyền xuống mức kỷ lục”.

Trong tổng số 524 cơ quan nhà nước, bao gồm cả những đơn vị đang tạm hoãn việc xác định tư cách, 109 cơ quan, tương đương 20,8%, sẽ được sáp nhập hoặc tái cơ cấu. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo việc làm liên tục và đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại các cơ quan bị sáp nhập, giải thể.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yoon Ho-jung cho biết danh sách các cơ quan sẽ được chốt và công bố trong quý IV năm nay.

Song song với cải tổ bộ máy, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng chương trình di dời cơ quan hành chính và tổ chức công khỏi vùng thủ đô. Trong nửa đầu năm tới, Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình nằm trong nhóm dự kiến được chuyển tới thành phố Sejong. Từ năm 2012 đến 2021, đã có 43 cơ quan được chuyển tới Sejong.

Hàn Quốc sẽ đưa Văn phòng Tổng thống tại Sejong vào hoạt động từ năm 2029, di dời 350 cơ quan khỏi Seoul. Ảnh: The Straits Times.

Khoảng 350 tổ chức công tại vùng thủ đô sẽ phải xây dựng phương án di dời trước cuối năm nay. Các cơ quan còn lại về nguyên tắc cũng sẽ được xem xét chuyển đi.

Chính phủ sẽ hỗ trợ chi phí di dời và nhà ở cho cán bộ, nhân viên, đồng thời xem xét các điều kiện về giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em và giao thông để người được điều chuyển cùng gia đình có thể ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Mức hỗ trợ dự kiến cao hơn so với đợt di dời trước, trong đó các tổ chức chuyển tới những địa điểm xa hơn hoặc thực hiện di dời sớm hơn sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao hơn.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun, Donga.