Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cải tổ nội các quy mô lớn, đề cử 6 bộ trưởng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/8 công bố đợt cải tổ nội các lớn, đề cử 6 bộ trưởng mới, trong đó có các nhân vật thuộc phe đối lập, nhằm lựa chọn nhân sự có năng lực và tăng cường phối hợp trong điều hành đất nước.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cải tổ nội các quy mô lớn. Ảnh: Bloomingbit.

Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã đề cử 6 nhân sự vào các vị trí bộ trưởng, đồng thời bổ nhiệm một số vị trí tại Phủ Tổng thống và Hội đồng Chiến lược Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia.

Theo đó, ông Lee Hyoung-il, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính và Kinh tế, được đề cử làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế. Việc lựa chọn ông được cho là nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành chính sách kinh tế.

Nghị sĩ Kim Seung-won thuộc đảng Dân chủ cầm quyền được giới thiệu đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tư pháp.

Các vị trí lãnh đạo Bộ Xây dựng, Giao thông và Hạ tầng cùng Bộ Doanh nghiệp nhỏ và Khởi nghiệp cũng ghi nhận những nhân sự có kinh nghiệm thực tiễn và tư duy đổi mới.

Trong lĩnh vực quốc phòng, cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Các lực lượng liên quân Hàn Quốc - Mỹ, Kang Shin-chul được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông từng được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Saudi Arabia hồi tháng 1 và trở về nước sau 6 tháng.

Tổng thống Hàn Quốc đề cử 6 bộ trưởng. Ảnh Chosun.

Chánh Văn phòng Kang Hoon-sik cho biết các quyết định nhân sự được đưa ra dựa trên năng lực, với mục tiêu nhanh chóng tạo ra những thay đổi thiết thực đối với người dân. Ông nhấn mạnh Tổng thống Lee Jae Myung chủ trương thu hút nhân tài từ phe đối lập để tăng cường phối hợp liên đảng và nâng cao hiệu quả điều hành.

Được biết, các ứng viên đề cử chức bộ trưởng sẽ phải tham gia các phiên điều trần tại Quốc hội trước khi được bổ nhiệm theo quy định.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Chosun.