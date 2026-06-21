Hàn Quốc cải tổ nhân sự cấp cao tại Văn phòng Tổng thống

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/6 công bố đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao mới, bổ nhiệm ba thư ký cấp cao phụ trách truyền thông, dân chính và xã hội, đồng thời kiện toàn hai vị trí lãnh đạo tại Văn phòng An ninh Quốc gia.

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik (giữa) họp báo tại Seoul ngày 21/6, công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới của Tổng thống Lee Jae-myung, gồm các vị trí phụ trách truyền thông, dân chính, xã hội và lãnh đạo Văn phòng An ninh Quốc gia. Ảnh: Yonhap.

Giới chức Hàn Quốc đánh giá đây là đợt cải tổ nhân sự có quy mô tương đối lớn nhằm chuẩn bị cho năm thứ hai của nhiệm kỳ tổng thống.

Theo Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, ông Sung Ki-yong, nguyên Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap, được bổ nhiệm làm Thư ký cấp cao phụ trách truyền thông. Ông Sung là nhà báo kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, được đánh giá có hiểu biết sâu rộng về hoạt động truyền thông và năng lực quản lý.

Vị trí Thư ký cấp cao phụ trách dân chính được giao cho luật sư Han Chan-sik thuộc Văn phòng Luật Kim & Chang. Ông Han từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành tư pháp, trong đó có Cục trưởng Cục Nhân quyền thuộc Bộ Tư pháp và các vị trí lãnh đạo tại cơ quan công tố. Văn phòng Tổng thống cho biết ông Han được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chương trình cải cách ngành công tố, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa thực thi pháp luật và bảo vệ quyền con người.

Trong khi đó, bà Kim Kyung-ja, giáo sư Đại học Woosuk, được bổ nhiệm làm Thư ký cấp cao phụ trách xã hội. Bà Kim là chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng, từng hoạt động tích cực trong các phong trào xã hội và lao động.

Ở lĩnh vực an ninh, ông Kang Geon-jak, thành viên Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Tương lai, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc thứ nhất Văn phòng An ninh Quốc gia. Ông Song Ki-ho, hiện là Thư ký phụ trách an ninh kinh tế, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc thứ ba của cơ quan này.

(Từ trái sang) Tân Cố vấn trưởng phụ trách truyền thông - quan hệ công chúng Seong Ki-hong, tân Cố vấn trưởng phụ trách dân chính Han Chan-sik và tân Cố vấn trưởng phụ trách xã hội Kim Kyung-ja. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu về đợt bổ nhiệm, ông Kang Hoon-sik cho biết các nhân sự mới sẽ góp phần duy trì tính liên tục và ổn định trong các chính sách an ninh, kinh tế, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó trước những thách thức mới trong môi trường an ninh quốc tế.

Theo Chánh Văn phòng Tổng thống, việc điều chỉnh nhân sự lần này được thực hiện trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, nhằm đẩy nhanh việc triển khai các mục tiêu chính sách trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Liên quan đến vị trí Thư ký cấp cao phụ trách trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạch định tương lai hiện còn bỏ trống, Văn phòng Tổng thống cho biết chưa có quyết định cuối cùng về nhân sự. Tuy nhiên, nếu tính cả vị trí này, tổng số chức danh cấp cao được thay đổi sẽ lên tới sáu vị trí, cho thấy quy mô cải tổ vượt mức điều chỉnh thông thường.

Giới quan sát nhận định đợt cải tổ nhân sự lần này phản ánh nỗ lực của chính quyền Hàn Quốc trong việc củng cố bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả quản trị và chuẩn bị cho các ưu tiên chính sách trong giai đoạn tới.

Thanh Hằng