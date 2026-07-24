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Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/7 Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết, Seoul đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với Triều Tiên, chuyển từ chính sách “phi hạt nhân hóa trước” sang “hòa bình trước”, đồng thời vẫn giữ mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Ngày 23/7 Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết, Seoul đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với Triều Tiên, chuyển từ chính sách “phi hạt nhân hóa trước” sang “hòa bình trước”, đồng thời vẫn giữ mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young. Ảnh: Seoul Economic Daily.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Chung nhấn mạnh Hàn Quốc không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa, nhưng cho rằng việc đặt yêu cầu này là điều kiện tiên quyết trước khi đối thoại đã khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ trong nhiều năm. Theo Bộ trưởng Chung, chiến lược mới sẽ ưu tiên thúc đẩy Triều Tiên trước hết đóng băng các hoạt động hạt nhân, qua đó tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Seoul đang xây dựng lộ trình hướng tới việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong giai đoạn đầu. Ông Chung cảnh báo nếu các nỗ lực ngoại giao tiếp tục bị trì hoãn, Bình Nhưỡng có thể mở rộng hơn nữa năng lực hạt nhân. Theo đánh giá của Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn đang vận hành các cơ sở làm giàu uranium và lò phản ứng sản xuất plutonium tại Yongbyon, đồng thời tiếp tục tăng khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình. Ảnh: Chosun.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng liên Triều, như dừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới và hạn chế các hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn bác bỏ các đề xuất đối thoại của Seoul và cho rằng Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu thông qua việc duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ.

Ông Chung nhận định vẫn tồn tại nhu cầu chiến lược để nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể mở ra cơ hội thúc đẩy tiến trình ngoại giao. Theo ông, Hàn Quốc cần tích cực tăng cường các hoạt động ngoại giao trước những diễn biến này. Bộ trưởng Chung cũng cho biết giới chuyên gia đang thảo luận về một số đề xuất mới nhằm định hình quan hệ liên Triều trong giai đoạn hiện nay, song nhấn mạnh các vấn đề này cần thêm thời gian để tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Lê Hà.

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