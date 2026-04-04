Hàn Quốc đẩy nhanh triển khai hệ thống đánh chặn nội địa tương tự “Vòm Sắt” của Israel

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc triển khai hệ thống đánh chặn nội địa tương tự hệ thống “Vòm Sắt” của Israel, nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa pháo tầm xa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ kiểu “Vòm Sắt” của Israel vào năm 2029. Ảnh: Yonhap.

Theo DAPA, Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai nguyên mẫu hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm thấp (LAMD) vào năm 2029, rút ngắn hai năm so với kế hoạch ban đầu. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn đồng thời nhiều đạn pháo bay đến ở độ cao thấp. Quyết định đã được thông qua tại cuộc họp của ủy ban liên ngành về thúc đẩy các dự án quốc phòng.

Hệ thống LAMD bao gồm radar, thành phần liên lạc chiến thuật, bệ phóng và các tên lửa đánh chặn, có khả năng đối phó với các cuộc tấn công đồng loạt ở tầm thấp. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 842 tỷ won (tương đương 558 triệu USD) để phát triển hệ thống này đến năm 2030.

Ban đầu, DAPA đặt mục tiêu triển khai LAMD vào năm 2031, song đã quyết định đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên.

Việc triển khai nguyên mẫu LAMD sẽ đi kèm quá trình nâng cấp, thay thế các bộ phận đã lạc hậu, qua đó rút ngắn thời gian đưa vào sử dụng các loại vũ khí mới, giúp quân đội nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt với các thách thức an ninh.

Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm thấp (LAMD) do quân đội Hàn Quốc phát triển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, DAPA cũng có kế hoạch mua sắm tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) trang bị trên tàu, để lắp đặt cho các tàu khu trục Aegis 8.200 tấn thuộc lớp Jeongjo Đại Đế, thông qua chương trình Bán vũ khí quân sự nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định mua các tên lửa SM-3 từ nước ngoài vào năm 2024. DAPA dự kiến ký kết thỏa thuận trong năm nay, với tổng mức đầu tư khoảng 753 tỷ won (khoảng 498,53 triệu USD) cho dự án.

Thúy Hà

Nguồn: Yonhap